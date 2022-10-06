القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، من خلال السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ونظيره فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فلامبو البورندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي بطل تشاد في دور الـ64 للبطولة.



ونجح فرسان ميت عقبة في بلوغ دور الـ32، عقب إقصاء إيليكت سبورت التشادي، من دور الـ64 التمهيدي للبطولة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.



فيما نجح فريق فلامبو البورندى في التأهل إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاحه في إقصاء نظيره الاتحاد الليبي من دور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.



وكان بطل بوروندا قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، فيما خسر في لقاء الإياب بنتيجة 1-2 ليتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ 32 للبطولة.



- القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي

وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.



-تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في ذهاب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب التي تجمع الزمالك بنظيره فلامبو البورندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.



-موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

فيما تقام مباراة الإياب بين الفارس الأبيض وبطل بوروندا يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة.

