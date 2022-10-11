عاجل | تحذير جديد من "الأرصاد": أمطار تمتد للقاهرة الكبرى في هذا التوقيت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد بداية من السبت المقبل، تتأثر بها مناطق متفرقة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد بداية من السبت المقبل

وكشف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، عن التفاصيل الأولية لحالة عدم الاستقرار التي من المتوقع أن تشهدها البلاد مع بداية من يوم السبت المقبل.



وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن الحالة من المتوقع أن تبدأ مساء السبت المقبل، حيث تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



وأوضح أن أماكن الأمطار بالتحديد وتفاصيلها ستتضح خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فى ضوء متابعة صور الأقمار الصناعية.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة، تفاصيل هذه الموجة من عدم الاستقرار والتي تضرب البلاد بداية الأسبوع المقبل، من خلال متابعة أخر صور الأقمار الصناعية.



حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-10-2022

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-10-2022

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:" القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

