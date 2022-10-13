شاهد بجودة HD - هاتريك محمد صلاح مع ليفربول أمام رينجرز mo salah

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز عريض على حساب فريق رينجرز الأسكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي.

وسجل محمد صلاح بمفرده ثلاثة أهداف بواقع هاتريك بعدما شارك في الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني يورجن كلوب والذي فضل جلوسه منذ البداية واستبعاده من التشكيل الأساسي.

وأحرز صلاح الهدف الرابع والخامس والسادس لليفربول أمام رينجرز في الدقائق 75 و80 و82 ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته حتى الآن إلى 45 هدفا.



وحطم صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم الإيفواري السابق ديديه دروجبا (44 هدف)، ليصبح النجم المصري أفضل هداف إفريقي في تاريخ تشامبيونزليج.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا خلال السطور التالية:-

المجموعة الأولى

1 نابولي 12

2 ليفربول 9

3 أياكس 3

4 رينجرز 0

المجموعة الثانية

1 كلوب بروج 10

2 بورتو 6

3 أتليتكو مدريد 4

4 باير ليفركوزن 3

المجموعة الثالثة

1 بايرن ميونخ 12

2 إنتر ميلان 7

3 برشلونة 4

4 فيكتوريا بلزين 0

المجموعة الرابعة

1 باريس سان جيرمان 8

2 بنفيكا 8

3 يوفنتوس 3

4 مكابي حيفا 3

المجموعة الخامسة

1 توتنهام 7

2 مارسيليا 6

3 سبورتينغ لشبونة 6

4 آينتراخت فرانكفورت 4

المجموعة السادسة

1 مانشستر سيتي 10

2 بوروسيا دورتموند 7

3 إشبيلية 2

4 كوبنهاجن 2

المجموعة السابعة

1 تشيلسي 7

2 سالزبورغ 6

3 ميلان 4

4 دينامو زغرب 4

المجموعة الثامنة

1 ريال مدريد 10

2 لايبزيج 6

3 شاختار دونيتسك 5

4 سلتيك 1