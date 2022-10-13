استمتع بأجواء ساحلية رائعة.. معلومات حول ماونتن فيو السخنة 2

إذا كنت تريد الاستمتاع باجواء ساحلية رائعة وفيو مميز يمكنك زيارة ماونتن فيو السخنة، فهي تعتبر من أفضل وأرقى المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي بإطلالة مميزة على البحر مباشرة بجانب الأنشطة الترفيهية التي يقدمها ماونتن فيو السخنة للاستمتاع بالخدمات والمرافق وتلبية كافة الطلبات بكل سهولة ويسر؛ حيث أن هناك خدمات وأنشطة لا تُشعر الشخص أنه بمفرده.

أرقى وأجمل المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي

ويعتبر منتجع ماونتن فيو العين السخنة من أرقى وأجمل المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، ويوجد بها مناظر طبيعية خلابة تريح الأعصاب وتجعل الأشخاص يستمتعون بالأجواء السياحية المبهرة بجانب الخدمات والأنشطة الترفيهية التي تجذب الجميع.

مساحات بين الشاليهات والفلل

يوجد مساحات بين الشاليهات والفلل والتوين هاوس والتاون هاوس، حيث يمكنك إختيار ما يناسب أسرتك بأفضل الأسعار وأنظمة السداد التي تصل إلى عدة أعوام.

اختيار موقع استراتيجي متميز

حرص المطور العقاري على اختيار موقع استراتيجي متميز في العين السخنة التي تتميز بمياهها الزرقاء الصافية المليئة بالشعب المرجانية ورمالها الصفراء الذهبية وجوها المعتدل، وتقع قرية ماونتن فيو السخنة 2 في الكيلو 111 على طريق السويس الزعفرانة.

أهم ما يميز الموقع

يقرب من ماونتن فيو السخنة 1، كما يبعد المنتجع نحو ساعة عن مدينة القاهرةن فيما يوجد المشروع بالقرب من بوابات العين السخنة، كما إنه قريب من العديد من المنتجعات السياحية.

أنواع الوحدات والمساحات في المنتجع

تم تنفيذ ماونتن فيو سخنة 2 على شاطىء البحر الأحمر مع تخصيص أغلبية المساحة للمساحات الخضراء والمسطحات المائية حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 80 مترًا مربعًا وتبدأ مساحة التوين هاوس من 220 مترًا مربعًا حتى 265 مترًا مربعًا.

المطور العقاري للمشروع.. معلومات مهمة

تعتبر الشركة المالكة لتنفيذ المشروع هي شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري وهي من الشركات الرائدة والمتطوره في مجال العقارات فقد حرصت دائمًا على تقديم الأفضل وتميزت دائمًا بالأمانة والمصداقية في التعامل مع كافة عملائها.

أهم أعمال الشركة

هارت وورك ماونتن فيو التجمع الخامس.

كمبوند ماونتن فيو 3 القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو بالقاهرة الجديدة.

ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو 2 القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو أي سيتي القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو اكزيكتيف التجمع الخامس.

ماونتن فيو هايد بارك.

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ماونتن فيو أي سيتي أكتوبر.

منتجع رودس ماونتن فيو

منتجع سكالا ماونتن فيو

منتجع باروس ماونتن فيو

منتجع كريت ايلاند ماونتن فيو

ماونتن فيو بارك ذا ليك 6 اكتوبر

ماونتن فيو بارك ايلاند التجمع الخامس.

التواصل والاستفسارات

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