إياد نصار مطلوب على جوجل بسبب "المطاريد"

تصدر الفنان إياد نصار اليوم الخميس، الموافق الـ13 من أكتوبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم الإعلان عن الانتهاء من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد المقرر عرضه قريبًا.

إياد نصار مطلوب

واعتلى إياد نصار صدارة محركات البحث بعدما أعلن فريق عمل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "المطاريد" الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، ليتساءل الكثيرون عن موعد العرض وكافة التفاصيل حول هذا العمل السينمائي الجديد.

إياد نصار وظهوره في المطاريد

وأعلن فريق عمل فيلم "المطاريد" الذي يشارك فيه النجم إياد نصار عن موعد العرض والمقرر له في الثاني من شهر نوفمبر المقبل في جميع السينمات ومختلف دور العرض.

ظهور إياد نصار

وظهر إياد نصار العمل كضيف شرف في فيلم "المطاريد" حيث يجسد دور صاحب ناد كرة قدم اسمه "ألفا،" وهو النادي المنافس لفريق "المطاريد" الذي يملكه أحمد حاتم ويحاول به المنافسة على البطولات.

مشاركة إياد نصار في "المطاريد"

وشارك إياد نصار في دور رجل شرير يسعى للاستيلاء على نادي المطاريد الذي يمتلكه أحمد حاتم الذي يقوم ببطولة الفيلم، لتدور الأحداث في قالب كوميدي خفيف، متوقع أن ينال اسحسان الجمهور.

إياد نصار وأبطال "المطاريد"

ويقوم النجم أحمد حاتم ببطولة فيلم "المطاريد" الذي يظهر فيه إياد نصار كضيف شرف إلى جانب مجموعة من ألمع النجوم بينهم تارا عماد، محمد محمود، محمود الليثي، محمود البزاوي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفلى غريب، وحسن مالك، وعدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال إياد نصار

يُذكر أن الفنان إياد نصار كان قد اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل حضرة العمدة" مع الفنانة روبي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته إلهام شاهين، سميحة أيوب، أحمد بدير، بسمة، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ونخبة من ألمع النجوم.