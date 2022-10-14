أسعار الأسماك اليوم الجمعة 14-10-2022 في أسواق الجملة

استقرت أسعار الأسماك في أسواق الجملة اليوم الجمعة، بعد أن شهدت حالة من الارتفاع خلال الشهر الجاري، مع توقعات بتراجع الأسعار مرة أخري مع توجه الدولة لزياة مشاريع الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن بعدها يتم التصدير للخارج.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور



كيلو السمك البلطي يتراوح بين 32 و38 جنيهًا.

وسعر كيلو الجمبري تراوح بين 60 جنيهًا و140 جنيهًا.

سعر الجمبرى الجامبو نحو 255 جنيها للكيلو.

سعر الجمبرى مقاس 2 مجمد نحو 170 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الجمبرى مقاس 3 نحو 140 جنيها.

وسعر كيلو البوري، يتراوح بين 70 و86 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 100 و220 جنيهًا.

أسعار المكرونة السويسى نحو 75 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيها.

سعر كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

سعر المكرونة السويسى نحو 120 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيها.

أسعار سمك البورى عند 80 جنيها للكيلو.

سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها.

أسعار البلطى نحو 44 جنيها للكيلو.

سعر كيلو القاروص 160 جنيها.

أسعار سمك المرجان بنحو 35 جنيها للكيلو.

سعر كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا بين 30 و70 جنيها.

سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها للكيلو.

سعر السردين المجمد 40 جنيها للكيلو.

سعر الكابوريا ما بين 90 و170 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

سجل كيلو المكرونة السويسي سعر بين 65 و105 جنيهات.

سعر التونة المجمدة 35 جنيهًا.

سعر السفرديا المجمدة 36 جنيهًا.

سعر الرنجة المجمدة 38 جنيهًا.

سعر السردين المجمد 40 جنيهًا.