‎وزير الطيران يتابع التطورات النهائية لتشغيل مطار سفنكس الدولي ويوجه بتوفير أفضل الخدمات



‎قام وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس بجولة صباح اليوم بمطار سفنكس الدولى لمتابعة كافة الاستعدادات النهائية للوقوف على جاهزية المطار وكافة الأجهزة العاملة به لاستقبال الرحلات اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم.

‎وبدأ عباس جولته بمتابعة الاستعدادات الأخيرة لبدء التشغيل عقب إنتهاء أعمال تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويًا حيث تابع جميع المواقع والمنشآت بالمطار والتى تشمل صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة

‎وأكد الفريق محمد عباس استعداد مطار سفنكس الدولى لبدء التشغيل موجهًا بضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات للزوار .

‎وأشار الوزير إلى أهمية تشغيل مطار سفنكس مع بداية الموسم السياحى الشتوى وانضمامه لمنظومة المطارات المصرية بعد تطويره مؤكدًا أنه سيكون إضافة مهمة لخدمة الحركة الجوية والسياحية الداخليه والخارجيه والمزارات السياحية خلال المرحلة المقبلة بما يساعد فى تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

‎ومن المقرر أن تبدأ شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى تشغيل رحلات داخلية بين " سفنكس " ومطار شرم الشيخ والأقصر وأسوان بمعدل 12 رحلة أسبوعيًا قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر على أن تبدأ تشغيل الرحلات الدولية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية خلال ديسمبر المقبل.

‎ويوفر مطار سفنكس خدمات لسكان محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.

حضر مع وزير الطيران في جولته عديد من رؤساء الشركات وقيادات وزارة الطيران المدنى