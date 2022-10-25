عاجل.. أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي حول السياسات المالية والنقدية

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اصدار المؤتمر الاقتصادي أكثر من 200 توصية لتكون خارطة طريق نحو إصلاح الاقتصاد المصري، بناء على نتائج الجلسات التى شهدتها فاعليته على مدار الثلاث الأيام الماضية بمشاركة 1200 فرد من رجال الاعمال والمستثمرون والخبراء الاقتصاديون.

جاء هذا في الكلمة الختامية لمؤتمر الاقتصادي 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد جاءت اهم توصيات المؤتمر فيما يخص السياسات المالية والنقدية كالأتي:

1- العمل على استمرار خفض الدين واستمرار تحقيق فائض أولي.

2- سرعة الوصول إلى اتفاق مع الصندوق النقد.

3- أهمية مررونة سعر الصرف ليعكس دناميكة السوق من العرض والطلب.

4- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة للتحوط من المخاطر ضد تذبذب سعر الصرف.

5-إصدار مؤشر الجنيه المصري مقوما ببعض العملات أهم الشركاء التجاريين والذهب.