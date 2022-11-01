منح المرأة السعودية رخصة المحاماة.. تعرف علي الشروط ورابط التقديم



أصدرت وزارة العدل السعودية برئاسة الوزير السعودي وليد الصمعاني قراره بمنح رخصة ممارسة المحاماة ل700 محامية جديدة، وبهذا يكون قد بلغ عدد المحاميات العاملات في كل مناطق المملكة العربية السعودية 2100 محامية.

شروط الحصول علي تصريح مزاولة مهنة المحاماة في السعودية

أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العديد من المتطلبات التي يجب توافرها للتقديم لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وهي كالاتي:

1.أن يكون المحامي سعودي الجنسية لكن هناك استثناءات لغير السعوديين.

2.أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة من كلية الشريعة أو بكالوريوس في دراسات النظم أو دبلوم من معهد الإدارة العامة بعد حصوله على الشهادة الجامعية.

3. يجب أن يكون لدى المتقدم للوظيفة مدة خبرة في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج من الكلية.

4.يتم تقليل مدة الخبرة إلى سنة واحدة. للحاصلين على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة،

5. ويعفى من شرط مدة الخبرة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

6.أن يكون حسن الخلق والسلوك.

يجب أن تكون شخصًا جيدًا يتمتع بحسن السير والسلوك.

7.يجب أن يكون المتقدم لمزاولة مهنة المحاماة حاضرًا في المملكة العربية السعودية



كيفية تقديم طلب ترخيص المحاماة الكترونيا

اتاحت المملكة العربية السعودية خدمة الكترونية للحصول علي "ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة" عبر بوابة ناجز،ويأتي هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1.الدخول علي بوابة ناجز من خلال هذا الرابط

https://www.najiz.sa/applications/landing/e-Services

2.الدخول لخدمة طلب ترخيص محامي.

3.إدخال فترات التدريب.

4. تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

5. الموافقة على الإقرار والتعهد.

6. تقديم الطلــب.

ستجد الطلب في قائمة الطلبات الخاصة بك لمتابعة حالته.

شروط الحصول علي رخصة المحاماة

وضعت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عدت ضوابط للحصول على رخصة المحاماة وهي كالاتي:

1. اجتياز الامتحان الوطني.

2. اجتياز تدريب لمدة عام في مكتب محاماة. 3. اجتياز برنامج دراسات عليا مدته ثلاث سنوات في جامعة أو كلية قانون.

4. اجتياز الامتحان التحريري والشفوي الذي يديره مجلس

5 تسديد رسوم رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

ما هي مهنة المحاماة

المحاماة مهنة تساعد السلطة القضائية في اظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، وهى مهنة سامية هدفها الأول، هو تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.