"طولها سنتيمترين".. لعب عامين وقطعة زجاج في قدمه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف المدير الفني لأتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، امس الجمعة، أن نجم الفريق، الغاني الدولي إينياكي ويليامز، لعب على مدار عامين بقطعة زجاج "طولها سنتيمترين" في باطن قدمه اليسرى، قبل أن يستخرجها في عملية جراحية أجراها الثلاثاء الماضي.

"طولها سنتيمترين".. لعب عامين وقطعة زجاج في قدمه

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة رايو فاييكانو في ختام "الليغا": "إينياكي ويليامز كسر الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية،  فاز بكأس الملك، وكان هناك قطعة زجاج طولها سنتيمترين في باطن قدمه" إنه أمر مذهل، ولكن هذا ما حدث".

txt

عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج

txt

تير شتيجن ينفي تورطه في إقالة تشافي من منصبه


وتابع: "لقد سمح لي بأن أحكي هذه الواقعة لأنها تستحق أن تُحكى".

وكان الدولي الغاني قد تعرض لجرح غائر في قدمه، بعد أن داس على قطعة زجاج خلال فترة إجازته منذ عامين.
وأوضح" "كان يتناول علاج، وبعد نهائي كأس الملك، السادس من أبريل(نيسان) الماضي، أجرى أشعة رنين، وكانت القطعة لا زالت موجودة داخل باطن القدم، عندما قام بتقطيب الجرح، كانت قطعة الزجاج بالداخل، وكانت قريبة جدًا من العظم أو أحد أربطة القدم".

 

مواد متعلقة

كريسبو يقطع وعدًا لجماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا

في ليلة تكريم إسماعيل مطر.. الوحدة يتعادل مع خورفكان
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | حقيقة صدور قرار بشأن وقف الافراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

أمل تجدد وحلم تحقق.. "توشكى" أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط

عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على أزمة الشناوي

عاجل... بعد قتله ٣ سيدات القبض علي سفاح التجمع الخامس

تشكيل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

عاجل| أول تعليق من محمد شبانة بعد نشر إسرائيل صورته كأحد قادة القسام

عاجل.. صدام أول بين جوميز وناصر ماهر بعد سقوط الزمالك

موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة