كشف المدير الفني لأتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، امس الجمعة، أن نجم الفريق، الغاني الدولي إينياكي ويليامز، لعب على مدار عامين بقطعة زجاج "طولها سنتيمترين" في باطن قدمه اليسرى، قبل أن يستخرجها في عملية جراحية أجراها الثلاثاء الماضي.

"طولها سنتيمترين".. لعب عامين وقطعة زجاج في قدمه

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة رايو فاييكانو في ختام "الليغا": "إينياكي ويليامز كسر الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية، فاز بكأس الملك، وكان هناك قطعة زجاج طولها سنتيمترين في باطن قدمه" إنه أمر مذهل، ولكن هذا ما حدث".



وتابع: "لقد سمح لي بأن أحكي هذه الواقعة لأنها تستحق أن تُحكى".

وكان الدولي الغاني قد تعرض لجرح غائر في قدمه، بعد أن داس على قطعة زجاج خلال فترة إجازته منذ عامين.

وأوضح" "كان يتناول علاج، وبعد نهائي كأس الملك، السادس من أبريل(نيسان) الماضي، أجرى أشعة رنين، وكانت القطعة لا زالت موجودة داخل باطن القدم، عندما قام بتقطيب الجرح، كانت قطعة الزجاج بالداخل، وكانت قريبة جدًا من العظم أو أحد أربطة القدم".