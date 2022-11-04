عاجل.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر لحدوث كسر مفاجئ بخط 600مم

الاقتصاد
قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بمنطقة المحلات، والجمالونات أسفل كوبرى احمد فخرى طريق النصر بمدينة نصر.

الأمر الذي يترتب عليه إنقطاع المياه عن (أرض الجولف – الامداد والتموين – سيتى ستارز – الرقابة الادارية – المنطقة السادسة – مساكن رامو) وضعف المياه عن مدينة التوفيق.

والشركة اذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

شركة مياه شرب القاهرة كوبري أحمد فخري طريق النصر مدينة نصر أماكن انقطاع المياه

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