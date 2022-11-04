سيد الثعلبي: كرة القدم خداعة وتلعب بأي أحد (فيديو)

قال الكابتن سيد الثعلبي، المحلل الرياضي، إن كرة القدم خداعة وتلعب بأي أحد، متابعا: "الاتحاد يمر بظروف صعبة، والناس مكنتش متخيلة إن بداية الموسم يحقق النادي 3 مباريات فوز".

وأضاف "الثعلبي" خلال لقائه ببرنامج "كورة بلدنا"، والذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، عبر فضائية "الشمس"، أن نادي الاتحاد يتصدر الدوري بـ 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات، متابعا: "شرف كبير إن نادي الاتحاد يبدأ بهذا الفوز".

وتابع "من برنامج كورة بلدنا بوجه الشكر لجماهير الاتحاد السكندري، مبروك وألف مبروك، وألف مبروك لمجلس الإدارة، ولا بد أن نرفع القبعة لمحمد مصيلحي بعد الفوز، ونقوله مبروك تصدر الدوري مع الأهلي ومزيد من التقدم له".

وداعب زيدان، الثعلبي قائلا: "الأهلي الأول وفي الصدارة في الدوري، لأن إنذارات الاتحاد أكبر من الأهلي، الكابتن سيد الثعلبي جايب حمص وحلاوة بعد فوز الاتحاد والإعداد قاللي أمشيه الأول عشان علبة الحلاوة".