بشري سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن صرف راتبين لهذه الفئات

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المتطور الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، ويوفر لهم الدعم المادي وتمكينهم من تحسين الظروف المعيشية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والانتقال من الاحتياجات الإنتاجية إلى المؤهلات والتدريب والوظائف المناسبة، يتم تقديمها بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.

زيادة دعم الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر لبعض الفئات



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن زيادة دعم الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين لشهر ديسمبر 2022، مع التخطيط لتوزيع الدفعة الثانية بدعم حكومي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث تبلغ قيمته 80 ريال سعودى لكل طالب من أبناء المستحقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

خبر سار لمستفيدي الضمان الاجتماعي



أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه سيتم دفع رواتب إضافية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تم إيقافهم وإلغاء سبب التعليق، وبالنسبة للمستفيدين من الضمان الإجتماعى القديم الذين حولوا إلى النظام المطور،سيتم زيادة معاشهم بمقدار 100 ريال إذا كانت حال فرد أساسي فقط، وسيتم زيادة مبلغ 550 ريال في حالة إذا كان الفرد مع تابع، وتزداد القيمة بزيادة بعدد المعالين.

سلم رواتب الضمان المطور عقب الزيادة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة الضمان الاجتماعي عام 1444 تراوحت بين 1000 ريال و5000 ريال حسب عدد المستفيدين على النحو التالي:

• يحصل كل شخص على معاش تقاعد ريال سعودي بقيمة 1000 ريال سعودى.

• يحصل الفردين على دعم بقيمة 1285 ريال سعودي شهريًا.

• الثلاث أفراد على 1570 ريال سعودي.

• الأربع أفراد يحصلون على دعم بقيمة 1855 ريال سعودي.

• خمس أفراد يحصلون على دعم بقيمة 2،140 ريال سعودي.

• يصل الدعم لخمسة عشر فردًا إلى 5000 ريال سعودي.

سلم الرواتب

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

• أن يكون سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ويستثنى من شروط الجنسية فئات الجنسية التالية:(غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرامل غير السعوديين والمطلقات ولديها أطفال سعوديون ذوى الإعاقة)

• الدخل المحسوب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش أي 100 ريال لأفراد الأسرة و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

• يجب أن يلتزم باللوائح المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

• الالتزام ببرامج التوظيف التي يقدمها أفراد الأسرة الأكفاء.

• ألا يسكن في منزل أو مركز سكني ترعاه الدولة، وليس لديك أصول عالية القيمة.