عاجل.. أسعار الدولار في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 20-11-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، لتحافظ العملة الأمريكية على المستويات القياسية التى حققتها خلال تعاملات الأسبوع بعد أن زادت بنحو 8 قروش.

الدولار لايف

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر له في كل من: بنك مصرـ والبنك الأهلي المصرـ والمصرف المتحد عند مستوى 24.42 جنيه للشراء".

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20-11-2022 في محافظة البحيرة

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سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

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تحديث جديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري (تفاصيل)

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سعر الدولار اليوم السبت 19-11-2022 في البنوك المصرية

أسعار الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.45 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

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