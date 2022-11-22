تابع لايف Twitter مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر رابط Match HD Argentina vs Saudi Arabia مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر اليوم الثلاثاء 23-11-2022 بكأس العالم NoW



يلا لايف بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر لمتابعة مباراة منتخبي الأرجنتين والسعودية، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022.

ما يزيد من صعوبة المواجهة بالنسبة للمنتخب السعودي هو أن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني يلعب المباراة بكل قوته ويكفيه الاعتماد على واحدة من أفضل لمسات الكرة في. خط هجومه.. قصة اللعبة وهو ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أن دي ماريا يعتبر أيضًا عائقًا أمام الدفاع السعودي، حيث يبرز مركز الدفاع ليساندرو مارتينيز، ويتقدم لإحداث زيادة عددية في الجانب الهجومي للسعودية. التانغو.

من ناحية أخرى، السلاح الذي يشير للمنتخب السعودي المتمثل بسالم الدوسري وصلاح الشهري وفراس بريكان لديه آمال كبيرة في فضح الأرجنتينيين، على غرار ضربة الكاميرون للمنتخب اللاتيني الذي فاز بكأس العالم مرتين... الألقاب عندما فاجأته الأسود الكاميرونية 1-0 في افتتاح مونديال 1990 بإيطاليا.

موعد مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر افتتاح كأس العالم

تقام مباراة السعودية والأرجنتين في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2022.

وستكون المباراة الافتتاحية بين السعودية والأرجنتين على استاد البيت، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السادسة مساءً. م. بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءً م. بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر، المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخب السعودية ومنتخب الأرجنتين، والتي ستذاع على 22 قناة، بما في ذلك قناة بي إن سبورتس، وقناة كأس العرب وقناة المغربية الرياضية.

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة السعودية والأرجنتين عبر قناة بي إن سبورتس وأحمد الطيب وسمير المعرفي عبر قناة الكاس ومحمد العدلي عبر قناة المغربية الرياضية.

مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والسعودية على ملعب “لوسيل” بالضبط الساعة 12 بالتوقيت المحلي في القاهرة، وساعة واحدة من مكة المكرمة.

مجموعات مونديال 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – الأوروغواي – كوريا الجنوبية.

القناة الناقلة لمباراة السعودية ضد الارجنتين

تمتلك شبكة القنوات الرياضية القطرية beIN حقوق بث مباريات كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين بث مباشر يلا شوت اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، و1 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة و2 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات التي تبث المباراة بين منتخب السعودية والأرجنتين هي قناة بي إن سبورتس، المذيع الحصري لمباريات مونديال 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنوات beIN MAX HD 1، وقنوات الكاس الرياضية كذلك. من المقرر بث المباراة عبر قناة EXTRA 1 المشفرة.

ومن المحتمل أن يتم بث المباراة على قنوات BN Sports المفتوحة ضمن حزمة الـ 22 مباراة التي أعلنت القناة عن بثها مجانًا، لكن الأمر لم يتم تأكيده رسميًا بعد.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام الأرجنتين

من المتوقع أن يلعب هيرفي رينارد في تشكيلته المعتادة 4-3-3، معتمدًا على الدفاع لمحاولة انتزاع نقطة واحدة على الأقل ضد الأرجنتين.

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليحي، عبد الإله الأميري، ياسر الشهراني.

خط الوسط: رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام السعودية

مما لا شك فيه أن ليونيل ميسي سيكون مسؤولًا عن ليونيل سكالوني في التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي، ومن المتوقع أن تكون قائمة تانجو على النحو التالي:

حارس المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي، فويث.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

معلق مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

أسندت قناة بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة السعودية والأرجنتين في منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022، للمعلق حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

