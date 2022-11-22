يلا شوت حصري 7sry مشاهدة مباراة تونس والدانمارك بث مباشر كورة أون لاين في كأس العالم قطر مشاهده مباراه تونس Tunisia

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة تونس
مشاهدة مباراة تونس والدانمارك

يلا شوت حصري 7sry مشاهدة مباراة تونس والدانمارك بث مباشر كورة أون لاين في كأس العالم قطر مشاهده مباراه تونس Tunisia

مباراة تونس والدنمارك ستقام في تونس في الفترة من 20 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2022. وستكون المباراة الافتتاحية بين تونس والدنمارك على ملعب البيت  وستطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخب تونس ومنتخب الدنمارك ستذاع على 22 قناة، ومنها قناة بي إن سبورتس وقناة الكاس التونسية والرياضية المغربية.

شاهد مباراة تونس والدانمارك من هنا

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة تونس والدنمارك عبر قناة بي إن سبورتس، وأحمد الطيب وسمير المعيرفي عبر قناة الكاس، ومحمد العدالي عبر الرياضية المغربية.​

ويستهل المنتخب التونسي اليوم مشاركتَه السادسة في كأس العالم بمواجهة نظيره الدنماركي طامحًا للخروج بنتيجةٍ إيجابية معولًا في ذلك على دعم جماهيره الغفيرة في استاد المدينة التعليمية.

موعد مباراة تونس والدنمارك

البث المباشر لمباراة تونس والدنمارك هو اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تونس والدنمارك ستكون منقولة  على beIN SPORTS MAX 2.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك في بث مباشر عبر الانترنت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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