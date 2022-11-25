مصر الخير تكرم 6 فائزين بمسابقة فن الحكي والكتابة الإبداعية (صور)

نظمت مؤسسة مصر الخير، مساء الخميس 24 نوفمبر، حفل ختام الدورة الثانية من فاعليات مسابقة (أرت - كاز) فن الحكي والكتابة الإبداعية وذلك على مسرح سيد درويش، حيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة "أرت كاز"، والتي أطلقتها المؤسسة في شهر سبتمبر الماضي وتقدم لها 100 من الموهوبين.

وشهد الحفل تقديم عرض كورالي، وفيلم وثائقي حول مجاورة ثقافية في سيوة والفيوم، مع توزيع كتيب عن المجاورات الثقافية التي يقوم بها برنامج "أرت – كاز" للفنون والذي يأتي من ضمن برنامج قطاع مناحي الحياة في مؤسسة مصر الخير.

ورشحت لجنة التحكيم بمسابقة جائزة "أرت – كاز" الدورة الثانية عدد 6 من الموهوبين للفوز بجائزة المسابقة والتي تشمل 3 مراكز في كل مجال الحكي و3 مراكز في مجال الكتابة الإبداعية من بين 100 شاب تقدم للمسابقة في مختلف المحافظات.

واختارت مؤسسة مصر الخير 10 من المتقدمين في كل مجال من قبل لجنة التحكيم والتي تتكون من "المخرج هاني خليفة، والناشرة الدكتورة فاطمة البودي، الفنانة والكاتبة دنيا ماهر"، كما خضع المتقدمون للمسابقة لبرنامج تدريبي مكثف لمدة عشرة أيام لتطوير المنتج الفني المقدم منهم على مستوى النص والحركة والصوت والحكي وكتابة النص الإبداعي، ثم إعادة تقييم أعمالهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة والتي تتكون من المخرجان المسرحيان "أحمد السيد، وجلال عثمان" والكاتبة الصحفية صفاء البيلي، والفنانة والكاتبة دنيا ماهر، والكاتب الصحفي هيثم الهواري، وذلك لاختيار ال 3 مراكز النهائية الفائزة في كل مجال من بين المرشحين.

من جانبه، قال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير، إن هدف المؤسسة من مسابقة "أرت كاز" هو الوعي الفني لدي الشباب، من خلال برنامج الثقافة والفنون، والذي يهتم بتنمية الانسان المصري من خلال الاهتمام بالجوانب الروحية والفنية والوجدانية بما ينعكس على إحداث توازن في شخصيته وميوله انطلاقا من شعار مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها وهو "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية".

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة بها العديد من القطاعات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والجمعيات الأهلية، وأنه بالتوازي مع ذلك لا تغفل المؤسسة دورها في الحفاظ على الهوية والتراث الأصيل من خلال قطاع مناحي الحياة وبرامجه حول الثقافة والفنون والقيم، مشيرا إلى أن الاهتمام برعاية الفنون يخلق جيل من الشباب الواعي القادر على الكتابة الابداعية والحكي ومعالجة مشكلاته بالشكل الصحيح، معلنا أن حفلات الارتكاز ممتدة لدورها الكبيرة في التوعية والثقافة لتنمية الإنسان.

وقال شادي عاطف مدير برنامج الثقافة والفنون بالمؤسسة، إن مسابقة "أرت كاز" التي تطلقها مصر الخير تتيح للشباب باب التعبير عن ذاته وهويته بشكل صحيح من خلال الفنون المختلفة، خاصة وأن الكثير من الشباب يلجأ إلى السوشيال ميديا للتعبير عن ذاته، حيث تكشف هذه المسابقات التي ينظمها قطاع مناحي الحياة عن المواهب الفنية وتوجه أصحابها إلى الاستفادة منها في توفير فرصة عمل متميزة مستقبلا لهم.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن الورش التدريبية للشباب، وآخر عن المجاورات الثقافية في سيوة والفيوم للتعريف بالثقافة والتراث والعادات والتقاليد.

كما كرمت مؤسسة مصر الخير خلال الحفل كوكبة من كبار الفنانين ومنهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان القدير محمود الحديني، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان حمزة العيلي، الفنانة وفاطمة محمد علي.

مصر الخير

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