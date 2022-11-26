بث مباشر مباراة الارجنتين والمكسيك اليوم 26-11-2022 في كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
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تلتقون مع بث مباشر مباراة الارجنتين والمكسيك اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة من العيار الثقيل والحاسمة في مسيرة ليو ميسي بكأس العالم 2022.

ستلتقي المكسيك مع الأرجنتين في مباراتها الثانية في مونديال قطر 2022. الفريقان يريدان النقاط الثلاث بعد تعثره في المباراة الأولى. أحدهما خسر في أكبر مفاجآت المونديال والآخر تعادل مع فريق مكافئ. لذلك، فإن النقاط الثلاث تزيد من فرص تأهل الفريقين إلى الدور المقبل. ابتداء من مونديال 2022 تقام مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل، أحد أكبر وأجمل الملاعب في مونديال قطر.

مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة الارجنتين والمكسيك يلا لايف، تدخل الارجنتين مباراة اليوم، والهدف تجاوز صدمة السعودية، والفوز بالمباراة من أجل تصحيح موقفها في الجولة الثانية من البطولة والحصول على النقاط الثلاث لمواصلة محاولة الفوز باللقب الذي غاب. من الفريق لمدة 36 عامًا. ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على النجم الكبير ليونيل ميسي لقيادة الفريق للفوز في المباراة، ولعبه كمرشح للفوز بكأس العالم، خسرت الأرجنتين أمام السعودية في الجولة السابقة بنتيجة 2-1، قد يلعب هذا مصيدة التسلل للخصم حيث سجل المنتخب الأرجنتيني ثلاثة أهداف تم إلغاؤها بسبب التسلسل، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير في المجموعة دون أي نقاط، والفريق الأرجنتيني فاز بكأس العالم مرتين، عام 1978 و1986 ويريد الآن الفوز بلقبه الثالث في تاريخهبث مباشر مباراة الارجنتين والمكسيك كورة لايف.

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التشكيل لمنتخب الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة الارجنتين والمكسيك كورة اون لاين من المتوقع أن يبدأ "ليونيل سكالوني" المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مباراة المكسيك بالتشكيل (4-3-1-2)

• في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

• خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

• في الوسط: رودريجو دي بول - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستر

• وسط هجوم: ليونيل ميسي

• في الهجوم الصريح: لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز

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