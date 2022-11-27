« 𝓛ⅈ𝓥𝓔 » بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا كورة أون لاين مونديال 2022

بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا كورة أون لاين مونديال 2022 في إطار مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، تسعى اليابان للتأهل رسميًا إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، عندما تواجه كوستاريكا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال الدوحة 2022.

يلا شوت مباراة اليابان وكوستاريكا اليوم

وحقق المنتخب الياباني انتصارا مؤثرا على نظيره الألماني أحد المرشحين للفوز بلقب البطولة هذا العام بهدفين لواحد فيما تكبد المنتخب الكوستاريكي هزيمة ثقيلة بسبعة أهداف نظيفة أمام إسبانيا.



ما هو توقيت مباراة اليابان وكوستاريكا

من المقرر أن تنطلق مجريات مباراة اليابان وكوستاريكا اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر من العام 2022 في المواقيت التالية:

الساعة الـ 12 ظهرًا بتوقيت: فلسطين، الاردن، مصر.

الساعة الـ 1 ظهرًا بتوقيت: العراق، المملكة العربية السعودية، قطر.

الساعة الـ 2 ظهرًا بتوقيت: الإمارات العربية المتحدة.

الساعة الـ 11 ظهرًا بتوقيت: دول المغرب العربي.

بالتالي تستطيع مشاهدة مباراة اليابان ضد كوستاريكا اليوم الأحد مباريات كاس العالم بجودة عالية ودون تقطيع عبر هذا المقال.

القناة الناقلة لمباراة اليابان وكوستاريكا

سيتم بث مباراة اليابان في الجولة الثانية من كأس العالم عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA One HD بتعليق: مشاري القرني.

Alkass EXTRA TWO HD بتعليق: محمد السعدي.

beIN Sports HD 1 Max.

beIN 4K HDR.

beIN Sports Connect.

TOD App – beIN SPORTS.