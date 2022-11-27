يلا شوت: رابط مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا "لحظة بلحظة"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في مباراة من العيار الثقيل اليوم نقدم بث مباشر المانيا واسبانيا، حيث يتطلع المنتخبان لخطف الثلاث نقاط، مباراة ستكون نارية من الجانبين تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا 

مواجهة أوروبية بحتة، ينتظرها جمهور الساحرة المستديرة، هي المواجهة بين إسبانيا وألمانيا، التي أصبحت محط اهتمام العديد من مشجعي كرة القدم بعد الخسارة المهينة التي تلقاها فريق الماكينة الألماني بشكل غير متوقع في الجولة الأولى من الدوري. منافسات المجموعة ضد "نيبون" أو المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى. من دور المجموعات بكأس العالم.

لمشاهدة البث المباشر الآن “اسبانيا والمانيا” اضغط هنا 

لم تحافظ ألمانيا على تقدمها أمام اليابان في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي، رغم افتتاح التسجيل عن طريق إيلكاي جوندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، لكن اليابان عادت وسجلت ثنائية في الدقيقتين 75 و83.، من خلال ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

تقع إسبانيا وألمانيا في المجموعة الخامسة من كأس العالم إلى جانب اليابان وكوستاريكا.

مباراة ألمانيا وإسبانيا في مونديال قطر 2022

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في مجموعتها دون أي نقاط، بينما تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف عن اليابان، بينما تقبع كوستاريكا أسفل الترتيب دون أي هدف، بعد أن استقبلت شباكها سبعة أهداف من ماتادور الإسباني، في إطار الأول. مسابقات مستديرة.

يمكنك من خلال هذه المقالة أن تشاهد مجريات وأحداث مباراة اسبانيا ضد المانيا لحظة بلحظة ودون تقطيع، حيث نقدّم لكم بث مباشر وحصري من القنوات التالية:

Alkass EXTRA TWO HD تعليق: منتصر الأزهري.
Alkass EXTRA One HD تعليق: سمير المعيرفي.
beIN 4K HDR.
beIN Sports Connect.
TOD App – beIN SPORTS.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد راوم – أنطونيو روديجر – بيلا كوتشاب – نيكلاس زوله

خط الوسط: ليون جوريتسكا – يوشوا كيميش

خط الهجوم: جمال موسيالا – إلكاي جوندوجان – سيرج جنابري – توماس مولر

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا – إريك جارسيا – إيميريك لابورتي – سيزار أثبليكويتا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

خط الهجوم: داني أولمو – فيران توريس – ماركو أسينسيو

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