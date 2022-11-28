مشاهدة مباراة البرتغال ضد أوروجواي مباشر في كأس العالم 2022 yalla shoot

مشاهدة المباراة النارية بين البرتغال وأوروجواي التي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة من المونديال، في لقاء قوي، لأن البرتغال تتطلع للفوز على حساب الأوروغواي في لقاء مهم، ولذلك يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن أوروجواي أيضًا تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن خلالنا نعرض جميع تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 11-28. -2022

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال والأوروغواي

DR 1

ITV

TRT 1 HD

CT Sport

beIN Sports FR HD 1

STV HD (scotland)

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Rai 2



التشكيلة المتوقعة للمباراة كالآتي:

البرتغال

حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: جوريرو - بيريرا - دياز - كانسيلو.

الوسط: كارفاليو - نيفيز - برناردو سيلفا.

الهجوم: جواو فيليكس - رونالدو - برونو فيرنانديز.

أوروجواي

حراسة المرمى: روشيت.

الدفاع: كاسيريس - جودين - خيمينيز - أوليفيرا.

الوسط: فالفيردي - بنتانكور - فيتشينو.

الهجوم: بيليستيري - سواريز - نونيز.