بث مباشر الأن مباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم قطر 2022 يلا شوت

مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر، يستقبل استاد لوسيل مساء اليوم قمة من العيار الثقيل تجمع المنتخب السعودي ونظيره المكسيك، في ختام دور المجموعات لمونديال قطر 2022. سعة ملعب لوسيل يمكن أن يصل إلى 80 ألف متفرج، وهو الملعب المقرر أن يستضيف نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر المقبل، والمنتخب السعودي يبحث عن فوزه الثاني ويقرر التأهل للدور الثاني من البطولة، ونقدم لكم إليكم اليوم من خلال موقعنا الإلكتروني، كرة القدم في العارضة، البث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية ودون تقطيع، كما يمكنكم متابعة أبرز مباريات اليوم عبر موقعنا الإلكتروني بث المباراة السعودية بث مباشر.

مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر

بث مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة، يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، جمعها من خلال مباراتين خاضاها في دور المجموعات حتى الآن. أمام المنتخب البولندي لكن المنتخب البولندي استطاع تحقيق فوز على السعودية بثنائية نظيفة بقدمي زيلينسكي وليفاندوفسكي وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول من سالم آل. - الدوسري الذي كاد أن يعيد الأخضر السعودي إلى المباراة بث مباشر للسعودية والمكسيك.

بث مباشر السعودية والمكسيك يلا شوت

بث مباشر السعودية والمكسيك يلا شوت، يخوض المنتخب المكسيكي مباراته الثالثة في دور المجموعات أمام السعودية في مباراة صعبة للفريقين، ويملك المنتخب المكسيكي نقطة واحدة في المركز الأخير لهذه المجموعة، وفرصة المنتخب المكسيكي في الصعود هي فوز على السعودية وخسارة للأرجنتين، أو في حال التعادل للأرجنتين يحتاج المنتخب المكسيكي للفوز بنتيجة كبيرة في مباراة اليوم. وتعادل المنتخب المكسيكي، خلال الجولتين الماضيتين، مع بولندا دون أهداف في المباراة الأولى، وخسر المباراة الثانية أمام فريق تانجو بثنائية نظيفة، والمكسيك أمام السعودية مباشرة.

تشكيلة السعودية المتوقعة لمواجهة المكسيك

حارس المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، وعبدالإله على العمري، ومحمد البريك، وعلي هادي آل بليهي.

في خط الوسط: سامي خليل النجعي، وعبدالإله المالكي، سالم الدوسري، ومحمد إبراهيم كنو.

في خط الهجوم: فراس البريكان، وصالح الشهري.

تشكيلة المكسيك المتوقعة ضد السعودية

حارس المرمى: جوليرمو أوتشوا.

في خط الدفاع: نيستور أراوخو، كيفن ألفاريز، وهيكتور مورينو، وسيزار مونتيس.

في خط الوسط: خيسوس غالاردو، هكتور هيرارا، اندريس غواردادو، لويس شافيز.

في الهجوم: ألكسيس فيغا، وهيرفينغ لوزانو.