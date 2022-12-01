مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر الآن عبر On Time Sports

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي للأبيض الذي يخوض به لقاء المصري البورسعيدي، المقرر لها في مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويضم التشكيل كل من:

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر الآن عبر On Time Sports

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر الآن عبر On Time Sports

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر الآن عبر On Time Sports

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، عقب الفوز في مباراتين، والتعادل في المباراة الأخيرة أمام إنبي.



الزمالك بطلًا لآخر نسختين من الدوري



يذكر أن نادي الزمالك هو بطل آخر نسختين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسمي 2020-2021، 2021-2022.

