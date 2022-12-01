مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان في كأس العالم..روابط مباراة اسبانيا اليوم تويتر Twitter

مشاهدة مباريات اسبانيا واليابان في كأس العالم، ستلعب إسبانيا واليابان، مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم، والتي ستقام في قطر، ابتداء من 20 نوفمبر المقبل.

تحدت اليابان الصعاب لبدء كأس العالم 2022 بالفوز على ألمانيا، لكن يبدو أنها ستحتاج إلى صدمة إسبانيا وكذلك الوصول إلى مراحل خروج المغلوب. هذا الانتصار المثير في العودة ضد الألمان ترك الساموراي الأزرق بحاجة إلى ثلاث نقاط أخرى فقط ضد كوستاريكا للوصول إلى دور الستة عشر، ولكن على أي حال، على الرغم من أن اليابان كانت تتمتع بأكبر قدر من الضغط والاستحواذ، إلا أنهم تعرضوا لضربة قوية في وقت متأخر من هزيمتهم 1-0 والتي افتتحت المجموعة. على نطاق واسع، كان من الممكن أن يبدو جيدًا لليابانيين لو تمكنت إسبانيا من التغلب على الألمان في وقت لاحق من يوم الأحد.

لكن هدف التعادل المتأخر لنيكلاس فولكروج يعني أن فوز ألمانيا مرتين أو أكثر في مباراتها الأخيرة ضد كوستاريكا سيجعل اليابان بحاجة إلى التغلب على إسبانيا للتقدم. اعتقدت أنا ومارك أن رجال هانسي فليك سيحتلون الصدارة في المجموعة الخامسة، لكن إسبانيا سيطرت على كوستاريكا 7-0. في المباراة الافتتاحية، ومن المفترض أن يتقدموا الآن كفائزين بالمجموعة، يتمتع رجال لويس إنريكي بمزيج جيد من الشباب والخبرة التي يمكنهم الذهاب بعيدًا في قطر 2022 إذا تمكنوا من التغلب على اليابان وبناء المزيد من الزخم.

مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة: beIN Sport Max1.

الملعب: 499.

المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.