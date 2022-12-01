الجامعات العربية تناقش التحول الرقمي و"الميتافيرس" في مؤتمر بشرم الشيخ

تعقد الجامعات بالدول العربية “الواقع والطموح والتحديات” ‎في الفترة من ١٢- ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تقيمه المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.



وأوضح رئيس المؤتمر أمين عام المنظمة الدكتور بسام محمد المحادين أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لالتقاء خبراء ومستشارين ومسؤولي القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية فيما بينهم من جهة ومع بعض الجامعات العالمية من جهة أخرى لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وزيادة التعاون بين هذه الجامعات بما يخدم مصلحة جامعتنا العربية وأبناءنا الطلبة.

‎كما أشار هشام خلف الله المدير الإقليمي لمعهد إيجات المغربي إنه سيتم تنفيذ ورشة عمل حول تطبيقات تقنيات الميتافيرس وأحدث الاستخدامات التكنولوجية في عمليات القبول والتسجيل والعملية التعليمية وتدويل الجامعات والتحول الرقمي.

‎والجدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش عدة محاور من أبرزها دور وسائل التواصل الاجتماعي في أداء عمليات القبول والتسجيل وجودة الخدمات المقدمة للطلبة خلال جائحة كورونا وأثر ممارسات الريادة والابتكار في تحسين عملية وأداء القبول والتسجيل خلال الجائحة وما بعدها وأفضل الممارسات بحماية إجراءات القبول والتسجيل من الاختراق وتوثيق الشهادات العلمية.

ويشمل المؤتمر على عدة ورش عمل تتحدث عن إدارة التغيير في عمادات القبول والتسجيل واستخدام تقنية الميتافيرس في العملية التعليمية والتبادل الطلابي بين الجامعات.