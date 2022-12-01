مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا كورة لايف، كورة اون لاين المانيا بث مباشر

مشاهدة مباراة المانيا وكوستاريكا، يدافع المنتخب الألماني عن فخره وتاريخه اليوم خلال مباراة المجموعة في كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ ضد كوستاريكا.

وتقام المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا على أرض ملعب البيت بالدوحة، وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة الحاسمة من مباريات المجموعة الخامسة في نهائيات مونديال قطر 2022.

وتضم المجموعة، بالإضافة إلى منتخبي ألمانيا وكوستاريكا، منتخبي إسبانيا واليابان، اللذين يلتقيان اليوم أيضًا في نفس التاريخ.

وخسرت ألمانيا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد أمام اليابان، ثم فرضت التعادل على إسبانيا في الجولة الثانية.

أما منتخب كوستاريكا فقد خسر مهرجان الأهداف في الجولة الأولى أمام إسبانيا بنتيجة 7-0، ثم حقق الفوز في الجولة الثانية على اليابان بهدف مقابل لا شيء.





موعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس في كأس العالم

تقام المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا على أرض ملعب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

معلق مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس في كأس العالم

يعلق على مباراة ألمانيا وكوستاريكا على أرض ملعب استاد البيت في الدوحة المعلق الرياضي يوسف سيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس في كأس العالم

يتم بث المباراة بين ألمانيا وكوستاريكا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.