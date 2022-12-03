بث مباشر يلا شوت مباراة هولندا وامريكا في كأس العالم.. yalla shoot مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر اليوم 3-12-2022

فريق الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا البث المباشر يلا شوت. في المقابل، يتأخر منتخب الولايات المتحدة، الذي يحتل المركز الثاني بالمجموعة، بخمس نقاط خلف إنجلترا المتصدرة بسبع نقاط وتعادل مع الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية. وسجل ويلز هدفا لكل منهما بالتعادل مع إنجلترا في المباراة الثانية.

أما المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فقد حقق فوزه الأول في المونديال بهدف نظيف من نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش على المنتخب الإيراني، صنعه المعار سيرجينيو ديست من برشلونة إلى أي سي ميلان في الولايات المتحدة تلعب مباشرة ضد هولندا.

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بث مباشر لمباراة يلا شوت الهولندية، من المقرر أن تقام المباراة على استاد خليفة الدولي، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وسنعرض لكم الآن. بعض البلدان الأخرى / تاريخ بدء هذه اللعبة بالتوقيت المحلي:

موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.



هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.