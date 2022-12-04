dotspoort مباراة السنغال وانجلترا دوت سبورت بث مباشر اليوم مونديال 2022

مباراة السنغال وانجلترا بث مباشر عبر موقعنا “الفجر” ويلعب المنتخب السنغالي اليوم في دور الـ16 لكأس العالم 2022، بعد مرض مدربه وتصريحات غريبة أدلى بها مدرب منتخب إنجلترا. نستعرض ما يلي: موعد مباراة السنغال ضد إنجلترا والقنوات الناقلة، معلق المباراة، تشكيل الفريقين، حكم المباراة.

ويتضمن جدول مباريات المونديال اليوم مباراتين، مباراة السنغال وانجلترا، تسبقها مباراة فرنسا ضد بولندا. يمكنكم من الرابط التالي معرفة كل تفاصيل مباراة فرنسا اليوم وتوقعات ماكرون بشأن النتيجة وتصريحات مدرب بولندا والتاريخ والتشكيل وقنوات الإرسال وتاريخ المواجهات.

تصريحات غريبة لمدرب انجلترا عن مباراة السنغال

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنه مستعد لركلات الترجيح مع السنغال، فيما اعتبره تصريحًا غريبًا، قائلًا: "أنا جاهز عقليًا وبدنيًا لركلات الترجيح مع السنغال".

وأضاف مدرب إنجلترا: "سنسعى جاهدين لتحقيق الفوز في الوقت المعتاد للمباراة، وإذا اضطررنا إلى تنفيذ سيناريو ركلات الترجيح، فنحن جاهزون جسديًا وذهنيًا".

مرض مفاجئ للمدرب السنغالي

وتغيب عليو سيسي مدرب السنغال عن المؤتمر الصحفي لمباراة انجلترا واستبدل مساعد المدرب وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن مرضه أجبره على التغيب.

موعد مباراة السنغال ضد إنجلترا والقنوات الناقلة فى دور 16 من كأس العالم 2022

حدد جدول كأس العالم موعد مباراة السنغال ضد إنجلترا فى تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن اليوم الأحد 4-12-2022، وتجري المباراة على ملعب البيت، فى إطار تصفيات دور 16 من كأس العالم 2022.

ويوافق موعد مباراة انجلترا والسنغال الساعة 8 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 6 بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، الساعة 7 بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقررت شبكة قنوات بين سبورت القنوات الناقلة لكأس العالم نقل مباراة إنجلترا ضد السنغال فى تصفيات دور الـ 16 من كأس العالم 2022، مرحلة خروج المغلوب، نقل ماتش انجلترا والسنغالعبر 4 قنوات بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max /2 Max / 3 Max / 4 Max.