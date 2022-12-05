أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 5-12-2022

تشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن حالة من عدم الاستقرار، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 37 جنيهًا تسليم أرض المزرعة مقابل 36 جنيها، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 41 إلى 44 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر حسب كل منطقة.



سعر الفراخ البيضاء 37 جنيهًا، سعر الساسو 50 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 3.5 إلى 4.30 جنيها وأمهات بيضاء 33 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن في مصر يشهد أزمة حقيقية ويحتاج إلى تدخل حقيقي من الرئيس السيسي لتوفير الخامات للدواجن.

وواصل نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن قطاع الدواجن في خطر في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن القطاع الذي تمتلك مصر فيه اكتفاء ذاتيًا أسعاره مرتفعة للغاية في ظل عدم الإفراج عن الخامات من الموانئ.

وناشد الرئيس السيسي ضرورة العمل على حل الأزمة خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «إذا لم يتم حل الأزمة سنفقد 4 ملايين دجاجة بشكل يومي، وكذلك بالنسبة للبيض، ولا يوجد دولة في العالم تستطيع مد مصر بـ4 ملايين دجاجة بشكل يومي».

وشدد على أن صناعة الدواجن في خطر في الوقت الحالي، ويجب تدخل جراحي من رئيس الجمهورية في هذا القطاع من أجل العمل على حل الأزمة وبصفة عامة، في ضوء ما يشهده القطاع من مشاكل عديدة، وارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب عدم وجود الخامات في الأسواق.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت بيع أمهات الدواجن وهذا أمر خطير للغاية، لأنه سيؤثر على قطاع الدواجن، والثروة الداجنة في مصر على الأشهر المقبلة، مطالبًا بضرورة سرعة الإفراج عن الخامات من الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.

سعر كرتونة البيض:

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 69 والبيض الاحمر البلدي 75 الأبيض اليوم عند 69 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وفيبلغ عدد المربين العاملين فى هذا القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

ويذكر ان اتحاد منتجى الدواجن ووزارة التجارة والصناعة دعا إلى سرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، مبينا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور.

أسعار البيض للمستهلك:



وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 75 جنيهًا للمستهلك ويتراوح البيض البلدي من 80 للمستهلك، بناءا على تصريح عبدالعزيز السيد،فضلا عن اكتفاء مصر ذاتيا من البيض للاستهلاك المحلى بل بل يزيد حيث وصل انتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 75 جنيها للمستهلك.