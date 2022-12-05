عاجل.. التموين: مصر لديها مخزون استراتيجي من الأرز يكفي 6 أشهر

الاقتصاد
الأرز
الأرز

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إجمالي المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني والذي يصل إلى 6.6 شهر، مضيفًا أن الزيت التمويني يبلغ 5.7 شهر والمكرونة التموينية 7.6 شهر. 

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وزير التموين: توريد 310 آلاف طن أرز شعير حتى الآن.. والمستهدف 1.5 مليون طن

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عاجل| "توريد طن إجباري".. التموين تحسم موقف من يمتلك أقل من فدان أرز

 ‏وأفاد بيان صادر عن التموين، اليوم، بأن المخزون الاستراتيجي من القمح التموينى 5 أشهر والسكر التموينى 3.8 شهر، مع العلم أ الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.

 

‏وأشار البيان، إلى أن الاحتياطي من اللحوم الحيه يبلغ 12 شهرًا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، ونوه معالي الوزير إلى ان الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

 

وفي السياق ذاته، صرح أحمد كمال، ‏المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن ‏الوزارة تضخ يوميًا كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلًا عن كميات كبيرة من السلع الغذائية الاخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية.

 

وأشار كمال، إلى أن وزير التموين يتابع يوميًا معدلات ‏صرف السلع التموينية ويوجه بتسيير حملات مستمرة على مخازن ومنافذ صرف ‏السلع التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

التموين تواصل توريد الأرز الشعير

 

وفي سياق آخر، كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استلام 310 آلاف طن أرز شعير من الفلاحين، حتى الآن. 

 

وقال وزير التموين، على هامش  افتتاح الدورة السابعة لمعرض “فود افريكا”، اليوم الاثنين، إنه من المستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، مقررًا مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري.

 

وتابع المصيلحي، أن الوزارة تبحث طرح سلع جديدة بخلاف القمح عبر البورصة السلعية شريطة أن يكون للوزارة باع فيها ويتوافر بها مخزونات كبيرة تسمح بالتداول.

 

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، فإنه: 

 

توريد طن أرز شعير من الفدان الواحد 

 

أصدر  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

 

وأوضحت التموين، في بيان لها، اليوم، أنه يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

 

وأكدت الوزارة، على أن القرار يأتي في  استهداف الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

الأرز

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