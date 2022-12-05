مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية دوت سبورت "الشوط الأول"

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية  اليوم، ستكون هناك مباراة قوية وجديدة ومثيرة للجدل بين منتخب البرازيل والمنتخب الكوري، المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، حيث يواصل المنتخب البرازيلي حلمه بإعادة المونديال إلى خزائنه، وتستعد لمواجهة نارية مع كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لكأس العالم في قطر. في أرضية الملعب 974.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى ثمن نهائي مونديال 2022 بعدما تصدر مجموعته التي ضمت سويسرا وصربيا والكاميرون بفوزه في مباراتين وهزيمته للمرة الأولى على منتخب أفريقي الكاميرون في الدور الأخير.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية بأعجوبة شديدة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع أوروجواي، ثم هزيمة أمام غانا، وفوز في الدقيقة الأخيرة على البرتغال متصدرة المجموعة.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيمار دا سيلفا.

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التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية أمام البرازيل

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشانج هون كون، سون هيونج مين، سونج تشو.

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