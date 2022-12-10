مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر كأس العالم 2022 كورة لايف

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر كأس العالم 2022 كورة لايف يستقبل ملعب الثمامة مواجهة من العيار الثقيل بين المغرب والبرتغال في بداية مواجهات ربع نهائي مونديال 2022، ويلتقي الفريقان مساء اليوم السبت 10 ديسمبر.

شاهد مباراة المغرب والبرتغال

يستعد فريق أتلانتيك ليونز لمواجهة نظيره البرتغالي مساء اليوم في ربع نهائي مونديال قطر 2022، في صراع بين الفريقين للتأهل إلى الدور الأخير من البطولة، ونتابع مباريات اليوم. من خلال رابط القرون.

وتأهل المنتخب المغربي لربع النهاية، بعد فوزه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم المنتخب البرتغالي إلى ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب السويسري بستة أهداف مقابل هدف

لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب والبرتغال” اضغط هنا 

يمكنكم متابعة مباراة البرتغال ضد المغرب على قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD1 Max – Alkass EXTRA TWO HD – Alkass EXTRA One HD – beIN Sports HD 3 Max.

توقيت مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب المغرب
يستقبل استاد الثمامة اللقاء الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات دور ربع النهائي في مونديال قطر

الساعة 5:00 مساءا بتوقيت في القاهرة

والساعة 06.00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 07.00 مساءا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد البرتغال
حارس مرمى: بونو.

الدفاع: حكيمي، أجورد، سايس، مزراوي.

الوسط: سليم أمل الله، سفيان عمرابط، اوناهي.

الهجوم: النصيري، زياش، بوفال.

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع للمباراة
حارس مرمى: ديوغو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياس، بيبي، رفائيل جيريرو.

الوسط: أوتافيو، وليام كارفالو، برناردو سيلفا.

الهجوم: برونو فرنانديز، راموس، جواو فيليكس.

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