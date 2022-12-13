بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 تتصدر محركات البحث العالمية، بعد نجاح الأرجنتين في التغلب على "طواحين" هولندا، وبعد فوز كرواتيا على البرازيل، لذلك ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين كرواتيا ووتتأهل الأرجنتين للنهائي، ويبحث جماهير الساحرة عن بث مباشر لمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

ونستعرض خلال هذا التقرير الموعد القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وكرواتيا، كما سيكون زوار الفجر على موعد مع بث مباشر وتحديث حصري لمجريات المباراة فور انطلاق صافرة البداية.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

يقع منتخب الأرجنتين وكرواتيا على بعد خطوتين فقط من لقب كأس العالم 2022 بعد فوزهما على هولندا والبرازيل، وستقاتلان الآن من أجل التأهل للنهائي في مباراة تعد بأن تكون مثيرة للغاية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022، على أرض ملعب «لوسيل»، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وكرواتيا” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت جميع مباريات كأس العالم 2022، إذ تملك حقوق البث الحصري لمباريات المونديال في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتذاع مباراة الارجنتين وكرواتيا على قنوات بي إن سبورتس 1 اتش دي ماكس beIN Sports 1 HD Ma، كما سيكون متابعي وقراء «المصري اليوم» على موعد مع تغطية مباشرة وحصرية للمباراة فور انطلاق صافرة البداية.

معلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

من المتوقع أن يتولى مهمة التعليق الصوتي على مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، عبر قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق «حفيظ دراجي» أو «حسن العيدروس».

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين ضد كرواتيا

حارس المرمى: داميان مارتينيز.

في الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا.

في الوسط: رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا، أليكسيس ماك اليستير (اينزو فرنانديز).

في الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

تشكيلة كرواتيا المتوقعة ضد الارجنتين

حارس المرمي: دومينيك ليفاكوفيتش.

في الدفاع: بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

في الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

في الهجوم إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش.

تاريخ المواجهات بين منتخب الأرجنتين وكرواتيا

واجه المنتخبان بعضهما البعض مرتين خلال مراحل المجموعات بالبطولة في عامي 1998 و2018، وكانت لكرواتيا اليد العليا في مواجهتها الأخيرة، حيث انتصرت على الارجنتين (3-0)، بينما تفوقت الأرجنتين على القمة في أول لقاء لها في البطولة العالمية قبل عقدين بفوزها 1-0.

والتقى الفريقان خمس مرات منذ عام 1994، بينهم ثلاث مباريات ودية، حيث فاز كل من الخصمين بمباراة واحدة وأخرى انتهت بالتعادل السلبي.

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