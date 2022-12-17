شاهد مباراة المغرب وكرواتيا الآن في كأس العالم 2022 عبر هذه القنوات المفتوحة

مباراة المغرب وكرواتيا، يخوض المنتخب المغربي مباراة مهمة وحاسمة أمام نظيره الكرواتي من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خسارة منتخبي المغرب وكرواتيا أمام فرنسا والأرجنتين في مباراتي نصف النهائي.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة وتحديدا في ربوع الوطن العربي عن مباراة المغرب وكرواتيا وكافة التفاصيل المتعلقة باللقاء، وسط آمال بتحقيق "أسود الأطلس" برونزية كأس العالم 2022 قطر ونجاز تاريخ جديد للمنتخبات العربية بالمونديال.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة في المملكة العربية السعودية والبحرين، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

ويستضيف ملعب استاد خليفة الدولي بالعاصمة "الدوحة" مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر ويختتم يوم غد الأحد الموافق الـ18 من ديسمبر الجاري، بمباراة النهائي التي ستجمع بين الأرجنتين وفرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة المرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط، عن نقل مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع عبر فضائياتها المفتوحة، إلى جانب مجموعة قنوات الكأس الرياضية والقنوات المدفوعة التابعة لها.

وتوجد العديد من القنوات التي تبث مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، هي:

قناة بين سبورت المفتوحة beIn Sports HS

قناة بين سبورت 1 ماكس – bein Sports 1 Max.

قناة بين سبورت 2 ماكس – bein Sports 2 Max.

قناة بين سبورت 3 ماكس – bein Sports 3 Max.

قناة بين سبورت 4 ماكس – bein Sports 4 Max.

قناة بين سبورت 5 ماكس – bein Sports 5 Max.

قناة بين سبورت 6 ماكس – bein Sports 6 Max.

قناة الرياضية الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا عبر البث الأرضي المغربي

وأعلنت قناة الرياضية تن Arryadia TNT HD المغربية عن نقل المباراة عبر البث الأرضي للقناة، وهي تملك حق إذاعة مباريات كأس العالم التي يلعبها المغرب عبر البث الأرضي فقط، وترددها على نايل سات 11430 الاسقطاب الرأسي، وبمعدل ترميز 27500.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا عبر قنوات الكأس

وتنقل قنوات الكاس القطرية مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر عبر قناتي الكاس 1 اكستر AlKass 1 Extra، والكاس 2 اكسترا Alkass 2 Extra كما تنقل عبر تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا على نايل سات: 12604 / 11054 – معدل الترميز: 27500 – معدل الاستقطاب: أفقي H – معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد بين سبتورت المفتوحة على عرب سات: 12379– معدل الترميز: 27500 – معدل الاستقطاب: أفقي H – معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة الكاس الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

نايل سات: التردد: 11919 – معدل الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12245 – معدل الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا

ويبحث الكثيرون عن تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا المتوقع في تلك المواجهة التي ستكشف عن المركز الثالث لبطولة كأس العالم قطر 2022، إلى جانب التفاصيل الأخرى التي تتعلق بتلك المواجهة النارية التي ستجمع بين الكبيرين.

تشكيل المغرب لمواجهة كرواتيا

يتوقع أن يخوض المدير الفني وليد الركراكي مباراة المغرب وكرواتيا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع الياميق وأشرف داري ونايف أكرد وأشرف حكيمي، وبالوسط يحيى عطية الله، سليم أملاح، سفيان أمرابط وعبدالإله الصابيري، وفي الهجوم حكيم زياش ويوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام المغرب في كأس العالم قطر 2022

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الكرواتي مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من دومينيك ليفاكوفيتش، وأمامه رباعي الدفاع يورانوفيتش وديان لوفرين، يوشكو جفارديول وبورنا سوزا، وبالوسط كوفاسيتش ومارسيلو ولوكا مودريتش، وبالهجوم إيفان بيريسيت، فلاديمير بيتكوفيتش وماركو ليفايا.