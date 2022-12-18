Ĝoal meşsi الأسطورة بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت الأن Yalla Shoot تويتر شاهد مباراة الارجنتين مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين

الأسطورة بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت ينتظر جميع عشاق كرة القدم ومنتخبي الأرجنتين وفرنسا موعد مباراة كأس العالم في النهائي، حيث أن هذا الموضوع الذي يتحدث عنه جميع مواقع السوشيال ميديا وأيضًا مواقع جوجل، فسوف نعرض لكم في السطور القادمة موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا لجميع الأشخاص الذين ينتظرون هذه المباراة.

الأسطورة بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت

بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا شوت هذه المباراة التي تعد من المباريات التنافسية والذي يوجد به حماسة رائعة بين المنتخبين، حيث أن يستعد المنتخبين للمنافسة ويستعدوا المواطنين للاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة، حيث أن قد يتعارك الفريقين معًا بعد أن قد قدموا فوزهم على منتخبي البرازيل وأيضًا هولندا في مباريات كأس العالم

ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة النهائي وعينه على تحقيق لقبه الثالث، بعد مونديالي 1978 و1986، فيما يتطلع نجمه الأول ليونيل ميسي لاختتام مسيرته الدولية باللقب الأغلى على صعيد المنتخبات.

وسبق لميسي أن خسر نهائي 2014 ضد ألمانيا بهدف نظيف، فيما ودع المسابقة من دور ثمن النهائي خلال النسخة الماضية، ضد فرنسا بأربعة أهداف لثلاثة.

الأرجنتين ضد فرنسا.. من الأغلى في النهائي؟

وتسعى الأرجنتين لحصد لقب المونديال لأول مرة منذ 36 عامًا، لكنها تصطدم بكتيبة من النجوم في فرنسا في مقدمتها كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي.

وفي الجانب المقابل، تتطلع فرنسا للحفاظ على لقب كأس العالم، حتى تكون ثالث منتخب يفعل ذلك، بعد إيطاليا والبرازيل، ولكن المهمة لن تكون سهلة ضد رفاق ميسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022:

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل نهائي المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

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وتُبث مباراة الأرجنتين وفرنسا على قنوات بي إن سبورتس ماكس، وكذلك قناة الكأس إكسترا 1 إتش دي وقناة الكأس إكسترا 2 إتش دي، كما تُذاع المواجهة على عدة قنوات أجنبية بمختلف الأقمار الاصطناعية.

كيف تُشاهد مباراة الأرجنتين وفرنسا مجانًا على القنوات المفتوحة؟

أعلنت بي إن سبورتس نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 على القناة المفتوحة، وكذلك قناة الكأس إكسترا، كما حصلت الرياضية الأرضية المغربية على حقوق نقل مبارتي نصف النهائي والنهائي.

ويُمكن مشاهدة الأرجنتين وفرنسا على قناة الرياضية المغربية الأرضية وقناة الرياضية TNT، وهي قنوات مجانية حصلت على حقوق بث المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

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وعلى قمر إسترا، يمكن التقاط إشارة قناة "زدف" الألمانية، وهي قناة ستنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا، بتردد 11954 وبترميز 27500 وبمعامل تصحيح 3/4 وباستقطاب أفقي.