بث مباشر.. شاهد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 (0-0) يلا شوت

مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022 قطر، فاينال منتظر من قبل الجميع حيث تتجه انظار عشاق ومحبي كرة القدم علي مستوي العالم بأكمله نحو ملعب “لوسيل” بث مباشر فرنسا والارجنتين يلا شوت من اجل متابعة نهائي المونديال ومعرفة من سيتوج بالبطولة، موقعة نارية لا تقبل القسمة علي اثنين بالتأكيد سيخرج واحد منهم كفائز ومعه ستفرح جماهيره وشعبه، حيث وصلنا إلي نهائيات المونديال وعرفنا اصحاب المركز الثالث وهم كرواتيا بعد فوزه علي المغرب بالامس بهدف نظيف ليحسموا الميدالية البرونزية لصالحهم، يتبقي فقط معرفة من المتوج بكأس العالم الذي سنفتقده كثيرًا بعد نهايته، بث مباشر الارجنتين وفرنسا بتعليق عصام الشوالي.

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بث مباشر الارجنتين الان، ها نحن وصلنا إلي النقطة الفاصلة في المونديال القطري التي ستحدد من البطل ومن الوصيف عندما يلتقي الارجنتين وفرنسا وجهًا لوجه في لقاء سيكون علي صفيح ساخن بالتأكيد مواجهات الطرفين لم تتكرر كثيرًا، فستكون مواجهة تاريخية ونهائي لا ينسي لنسخة فريدة من نوعها بكأس العالم، الارجنتين تأمل بأن تكتب نهاية سعيدة لرحلتها التي كانت غير سهلة علي الاطلاق في المونديال، بداية من مشوارها بدور المجموعات ووقوعها في مجموعة اقل ما يقال عنها بأنها “عصيبة” بجانب المواجهات الصعبة التي قابلتها في مرحلة الادوار الاقصائية، لتصل إلي النهائي بخبرات لاعبيها الكبيرة للاصطدام بفرنسا، التي تستعد هي الآخري لإثبات للعالم بأكمله بأنها هي الاجدر بأن تتوج بالبطولة للمرة الثانية علي التوالي، المنتخب المتكامل الذي يمتلك فريق من العيار الثقيل جعله يصل إلي الفاينال وقادر علي احراز اللقب بالتأكيد، مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر كورة لايف.

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بث مباشر الارجنتين وفرنسا يلا لايف yalla live، تسعي الارجنتين بحصد لقب كأس العالم الثالث في تاريخها الليلة من امام فرنسا، حيث فازت بنسختين من قبل الاولي كانت عام 1978 والثانية 1986، ومن وقتها لم تحظي شرف التتويج بالمونديال وكان اقصي انجاز حققته في البطولة في الآلفية الجديدة هو حصولها علي وصافة نسخة 2014 بحضور ميسي التي تسلمت المانيا المونديال تحت انظاره، لا يأمل ليو بأن يتكرر نفس السيناريو لإنه سيعيش وقتها اسوأ ليلة بالنسبة إليه في حياته الكروية، لآنه آخر مونديال يشارك به قبل الاعتزال ويتطلع إلي تحقيقه وكتابة التاريخ مع منتخب بلاده، لكن اكد لاعبي فرنسا بعد فوزهم علي المغرب في الـ Semi-final بأنهم لن يقبلوا بأن يكونوا بوابة لفرح كتيبة ميسي، وانهم سيبذلوا قصاري جهدهم من اجل الحفاظ علي البطولة للنسخة الثانية علي التوالي، بث مباشر الارجنتين وفرنسا 365 كورة.

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مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا كورة اون لاين، رفض ليونيل سكالوني مدرب الارجنتين النغمة التي تشيع من قبل الجماهير بأن التانجو سيواجه كيليان مبابي، قائلا بأن فرنسا تمتلك لاعبين مميزين كثيرين قادرين علي احداث الفارق وليس امبابي فقط، وعن توقعه لسيناريو اللقاء اشار بأنه يتوقع بأن تكون المباراة صعبة لكن حلمه تحقق بالوصول للنهائي وعليه ان يكمله بتتويج راقصو التانجو بكأس العالم، واضاف سكالوني بأنه تحدث مع لاعبيه علي ضرورة حسم اللقاء في اشواطه الاصلية وعدم الاتجاه إلي ركلات الترجيح لان الضغوطات عليهم ستكون عالية في حال وصولهم إلي هذه النقطة، واضاف:” مباراة الغد ستكون تاريخية، وليست ستكون بين ميسي ضد مبابي أو هذه الثنائيات المعروفة، اعتقد بأن يجب بأن يسيطر علي اللقاء اسلوب اللعب الجماعي وليس الفردي لإنه سيكون المفيد، نعيش في قطر اجواء رائعة ونأمل بأن نكتب نهاية سعيدة ونحقق حلمنا”، بث مباشر الارجنتين وفرنسا 360 kora.

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منتخب الارجنتين وفرنسا بث مباشر، فرنسا لم تكن هي المرشح الاقوي للفوز بكأس العالم، والجميع توقع بأنها ستتعرض للاقصاء من مرحلة البلاي اوف عند وقوعوها امام خصم قوي في المباريات الماضية، وذالك بعد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن مباريات منتخب بلاده حيث لم يشارك في اي دقيقة حتي الآن ولن يشارك، لكنه سيتحصل علي الميدالية وسيكون متواجد في المدرجات من اجل مؤازرة زملائه، بجانب غياب عدد من اللاعبين للإصابة لإسباب مختلفة، لكن التوليفة القوية التي شاركت في اللقاءات الماضية قدمت كل ما هو مطلوب منها، الديوك الفرنسية الذي اصبح يهابه الجميع، يمتلكوا في كل مركز اكثر من لاعبين قادرين علي احداث الفارق في اي توقيت، سيكون تحدي صعب لفرنسا عندما تخوض نهائي لا يقبل القسمة علي اثنين امام الارجنتين، لان الثنائي يتمتعوا بحالة فنية جيدة ونتائجهم مستقرة إلي حد كبير، ماتش الارجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت.

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رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر يوتيوب، اعلنت لجنة الحكام بالفيفا عن طاقم التحكيم الذي سيتولي مهمة ادارة لقاء بث مباشر مباراة الارجنتين وفرنسا حيث تم اسنادها للحكم البولندي الشهير سيمون مارتشينياك الحكم الدولي الذي يتمتع بشخصية قوية تجعله قادر علي ان يتولي فاينال المونديال الذي ابدي عن سعادته لإختياره للتحكيم معبرا:” امر جنوني لا يصدق بالتأكيد”، ويعاونه مواطنيه باول سوكولنيكي وليتستكيفتش، والامريكي اسماعيل الفتح كحكم رابع، بث مباشر الارجنتين ياسين تي في.

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6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

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يفتتح ملعب لوسيل ابوابه لاستضافة بث مباشر الارجنتين وفرنسا التي ستنطلق الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية، واعلنت قناة بين سبورت حصولها علي حقوق نقل اللقاء لتنقله عبر قناتها المفتوحة مجانًا لجميع المشاهدين عبر bein sports ويتولي مهمة التعليق المعلق المتميز الشوالي معلقًا وواصفًا علي احداث نهائي المونديال.

كشف الفيفا عن تفاصيل حفل ختام كأس العالم 2022 الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، حيث سيكون هناك فقرات غنائية وعروض مسرحية قبل انطلاقة مباراة الارجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم، من المقرر بأن الحفل سينطلق الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وستقدم نوره فتحي اغنية باللغة الهندية في بداية الحفل، ثم سيشارك المطرب النيجيري دافيدو، بجانب اغنية هيا هيا التي تم انشائها للمونديال القطري وافتتح بها، وسيكون متواجد مطرب الراب الكونغولي الفرنسي جيمز، وسيشارك المصري ويجز ما بين الشوطين بأغنية عز العرب التي تم اطلاقها خصيصة لهذا الحدث العريق.

ضرب فيروس الإبل والانفلونزا معسكر فرنسا للاستعداد لمباراة الارجنتين في نهائي كاس العالم 2022، حيث في الأيام الماضية تابعنا اخبار واقاويل كثيرة تشير بإصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس وبالفعل قد أكدت بعض المصادر من داخل المعسكر الامر، لكن أعلن ديديه ديشامب مدرب فرنسا بأن جميع اللاعبين الذي كانوا يعانوا من إصابات لاسباب مختلفة تعافوا ليخوض الديوك الفرنسية اللقاء بالقوة الضاربة، بالاضافة إلي الاسماء التي غابت عن لقاء المغرب الماضي، باستثناء بنزيما الذي يستمر غيابه وقد أشارت الصحف بأنه رفض دعوة حضوره إلى استاد لوسيل لحضوره فعاليات فاينال المونديال.

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يتسائل عدد كبير من الجماهير عن تاريخ مواجهات الارجنتين وفرنسا علي مر التاريخ لمعرفة ماذا حدث في السنوات الماضية قبل انطلاقة مباراتهم اليوم الحاسمة، حيث سنجد انهم التقيوا سويًا في 12 مباراة من قبل، نجحت الارجنتين في ان تتفوق في ست مباريات بينما فازت فرنسا في ثلاث لقاءات، وانتهت 3 مواعيد بنتيجة التعادل، لكن الافضلية تعود للأرجنتينا حيث إذا نظرنا لتاريخ اللقاءات في كأس العالم فقط سنجد انهم التقيوا وجهًا لوجه 3 مرات من قبل فاز راقصو التانجو مرتين بينما تفوق الفرنسيين في ماتش واحد، يذكر بأن آخر مبارياتهم كان في مونديال روسيا الماضي وكانت الاثارة والمتعة حاضرة فيها وانتهت بتفوق الديوك الفرنسية بأربع اهداف مقابل ثلاثة، ومتوقع ان يكون نهائي المونديال الليلة بنفس المستوي.

اعلن ليونيل سكالوني عن تشكيلة الارجنتين الرسمية التي سيخوض بها مباراة فرنسا وذالك قبل ثلاث ساعات من بداية اللقاء المرتقب، حيث يقود هجوم الارجنتين ميسي الذي يبدأ بصورة اساسية ولا يوجد صحة لإصابته وغيابه عن اللقاء، ويعاونه جوليان ألفاريز، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي الرباعي لياندرو باريديس ورودريجو دي بول وامامهم إينز فيرنانديو بالإضافة إلي أليكسيس ماك أليستر، الخطة الهجومية الباحتة التي يعتمد عليها التانجو، فهي تشكيلة اعتيادية لم نشاهد فيها تعديلات أو مفاجئات عن الطريقة التي اعتمدوا بيها في لقاءاتهم الماضية.

استقر ديديه ديشامب علي الـ 11 لاعب الذي سيبدأ بهم بث مباشر مباراة الارجنتين وفرنسا، حيث يقود هجوم الديوك الفرنسية كيليان مبابي بجانب الهداف التاريخي لهم اوليفيه جيرو، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي تشواميني وأدريان رابيوت ويعاونهم عثمان ديمبلي ومفاجأة البطولة مع الفرنسيين أنطوان جريزمان، لم نشاهد اي مفاجئات مدوية أو غير متوقعة في تشكيلة المنتخبين، حيث يعتمدوا علي نفس العناصر التي خاضت اللقاءات الماضية، سياسية التغيير التي يرفضها ديشامب وسكالوني.

قرر سكالوني بأن يعقد مفاجأة مدوية غير متوقعة وهو اشراك دي ماريا بشكل اساسي في تشكيلة الارجنتين لمباراة فرنسا، حيث نشر منذ قليل الخطة النهائية التي سيعتمد عليها ولم يتواجد فيها آنخيل دي ماريا لكنه اعاده للتشكيلة ليخوض منتخب الأرجنتين اللقاء بالقوة الضاربة بعد تعافيه من الاصابة التي كان يعاني منها، ديماريا الذي سيعتزل دوليًا بعد نهاية المونديال، وانطلق منذ قليل فعاليات حفل ختام كأس العالم 2022 قطر ويتم تقديم فقرات غنائية.