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وزير قطاع الأعمال يوصي باستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة بمحافظة اسوان

الاقتصاد
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.

وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

شمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية والبدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.

وزير قطاع الاعمال محافظة أسوان وزير قطاع الاعمال يتفقد محافظة اسوان

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