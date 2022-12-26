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كورة لايف fel3arda مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر ليفربول live stream مشاهدة ليفربول كورة أون لاين HD

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر ليفربول يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ونظيره أستون فيلا، اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا دون تقطيع
ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا مساء اليوم الأثنين الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “ليفربول وأستون فيلا” اضغط هنا


ملعب مباراه ليفربول وأستون فيلا
ويحتضن ملعب استاد فيلا بارك، أحداث مباراة ليفربول واستون فيلا في إطار مباريات الاسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


كورة لايف بث مباشر دون تقطيع
ويدخل الريدز اللقاء بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها أمام مانشتسر سيتى ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16.


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق أستون فيلا المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة.


كورة لايف بث مباشر دون تقطيع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا
ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: هيندرسون، فابينهو، ألكانتارا
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كارفالو


تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول
ومن المتوقع أن يدخل نادي أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز
خط الدفاع: يونج إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.
خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا دوجلاس لويز
خط الهجوم: جون ماكجين، أولى واتكينز، داني إنجز.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا
وتُذاع أحداث المباراة بث مباشر دون تقطيع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتيح إمكانية مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة "beIN Sports Premium HD1" المشفرة، ويتولي التعليق على أحداث هذة المباراة المعلق الرياضي يوسف سيف.


تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
التردد: 11804 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 4A
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500ص
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E

 

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