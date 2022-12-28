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جمعية رجال الأعمال: الحكومة قدمت تيسيرات للإفراج مقابل تخفيض أسعار السلع وخاصة الغذائية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قال محمد عيد عضو جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة والبنك المركزي المصري مقابل مطالبتهم التجار والصناع للتخفيض في أسعار السلع وخاصة الغذائية، قدمت تيسيرات للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بقيمة تخطت الـ 5 مليار دولار منذ أول ديسمبر، وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية وزيادة المعروض لتلبية حاجات المواطنين.

وأكد عيد على أهمية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الاتفاق فيه على التزام التجار والصناع بالحفاظ على وجودة وفرة في المعروض من السلع الاستهلاكية ومن بينها السلع الغذائية لتحقيق استقرار في أسعار السوق.

وشدد عضو جمعية رجال الأعمال، على ضرورة إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك عن طريق تبكير إقامة معارض أهلا رمضان التي تتم كل عام قبل شهر رمضان المعظم، ولكن رئيس الوزراء وجه بتبكيرها حتى يستفيد قطاع كبير من المواطنين من تلك المعارض وبأسعار مخفضة.

وأوضح أن التجار والصناع لديهم إيمان كامل نحو المسؤولية المجتمعية لمساندة جهود الدولة المصرية في التخفيف من حدة وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها مصر.

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