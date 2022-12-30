يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة ليفربول الآن|| تابع لايف HD بث مباشر ليفربول ضد ليستر سيتي YouTube اونلاين ستريم هدف صلاح الآن 1ND Half

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الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يواجه فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي اليوم الجمعة 30 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمتابعة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، اليوم الجمعة 30 ديسمبر الجاري، لحساب منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2023.


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
يحتل ليفربول المركز السادس من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، برصيد 25 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )


من المقرر أن يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ليستر سيتي اليوم الجمعة 30 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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مشاهدة مباراة ليفربول ولستر سيتي رابط مجاني بين سبورت

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بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا لايف


وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "انفيلد" معقل الشياطين الحمر.


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي


حراسة المرمى:- أليسون بيكر
خط الدفاع:- اندي روبرتسون، جويل ماتيب، فان دايك، جو جوميز
خط الوسط:- فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون
خط الهجوم:- كارفاليو، داروين نونيز، محمد صلاح


كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي


تذاع احداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول وليستر سيتي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة " bein Sports 1 HD premium "


كما يمكنكم متابعة أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي من خلال التغطية المباشرة لحظة بلحظة التي تقدمها بوابة الفجر الرياضي.
 

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