تعرف على سبب طرح البنوك شهادات بعائد 25%

أعلنت البنوك، اليوم الأربعاء، طرح شهادات بعائد 25%.. لعل تلك أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية بعد قرار بنكي الأهلي المصري ومصر.

شهادات بعائد 25%

وأتاح بنكا الأهلي ومصر شراء الشهادة مرتفعة العائد بسعر فائدة سنوية تصل إلى 25% من خلال الإنترنت والموبايل البنكي بجانب بيعها في فروعهم.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة بسعر عائد يصل إلى 25% ويصرف في نهاية المدة أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات ألف جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنكين من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).