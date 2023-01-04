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تعرف على سبب طرح البنوك شهادات بعائد 25%

عربي ودولي
البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلنت البنوك، اليوم الأربعاء، طرح شهادات بعائد 25%.. لعل تلك أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية بعد قرار بنكي الأهلي المصري ومصر.

شهادات بعائد 25%

وأتاح بنكا الأهلي ومصر شراء الشهادة مرتفعة العائد بسعر فائدة سنوية تصل إلى 25% من خلال الإنترنت والموبايل البنكي بجانب بيعها في فروعهم.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة بسعر عائد يصل إلى 25% ويصرف في نهاية المدة أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات ألف جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنكين من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

طرح شهادات 25 بنكي الأهلي ومصر

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