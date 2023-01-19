"القومي للحوكمة" يطلق البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية



أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجموعتين الأولى والثانية من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لـ 60 من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة يمثلون نحو 12 جهة.

وقالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف -في تصريح بهذه المناسبة اليوم الخميس- إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتي ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.

وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي يشمل في مرحلتيه التدريب على عدد من الموضوعات; التي تشمل تحليل السياسات العامة، والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، والقيادة، والإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ذات البرنامج خلال عامي 2019 و2020، ومن المخطط تنفيذ دفعات أخرى خلال الأشهر القادمة.

من جانبه، قال مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد نبيل فؤاد -خلال افتتاحه البرنامج بالإنابة عن الدكتورة شريفة شريف- إنه يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين بحيث تتم الأولى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار شهرين بواقع يومين تدريبيين بالأسبوع.