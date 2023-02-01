ما هي قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير..2023 بعد الزيادة النقدية الأخيرة التي تصل إلى 96%

أجور الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها عن طريق الدفع في شباط (فبراير) قيم مختلفة حسب الفئة وطبيعة المستفيدين والحالة الاجتماعية والراتب الشهري، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر شباط (فبراير) المقبل ستكون هناك زيادة في جميع الأجور، يمكن للأشخاص الحصول على معدل نمو يبلغ نحو 20٪. تُقدر هذه الزيادة بنسبة 96٪ لكل معال، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم مواطنيها في ظل الظروف الاجتماعية الناجمة عن الزيادات المفاجئة في أسعار الخدمات والسلع المختلفة في جميع أنحاء العالم.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمستفيدين من مخططات الضمان الاجتماعي المطورة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا أن الزيادة المالية تقلل من قيمة أجور المستفيدين، وأنشأت خطط الضمان الاجتماعي بسعر ثابت. معدل الزيادة.

تحصل العائلات على زيادة بنسبة 20٪ في قيمة الأجور، بينما يتلقى المُعالون زيادة تقدر بنحو 96٪.

حاسبة الضمان المطور

تم تطوير حاسبة الضمان الاجتماعي كإحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج دعم الضمان الاجتماعي بحيث يعرف المواطنون السعوديون الذين يمثلون متلقي دعم البرنامج قيمة الأجور البارزة المدعومة بناءً على البيانات المدخلة والمحددة وعدد أفراد الأسرة المحتاجين يتم تحديده كمواطن وراتبه ودخله الشهري والدخل الإضافي لبقية أفراد الأسرة بالإضافة إلى أعمارهم والعديد من التفاصيل الأخرى التي تسهل عملية الاستعلام الإلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، باستخدام رقم الهوية الوطنية للمواطن.