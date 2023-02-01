“ظهرت دلوقتي” نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة بالإسم فقط الترم الأول 2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتو نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 76.81٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع الأقسام التعليمية وصنفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأقسام التعليمية، حيث جاءت إدارة الدقي في المركز الأول، ثم الهرم في المرتبة الثانية، وإدارة جنوب الجيزة في المركز الثالث.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسميا، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023، في جميع الإدارات التربوية بالمحافظة، من خلال بيان رسمي أصدرته منذ فترة وجيزة، ومديرية. وأكد التعليم من خلال هذا البيان أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بعد اعتمادها من قبل اللواء "أحمد راشد " محافظ الجيزة، وأكد البيان أن هناك تساؤلات كثيرة من أولياء الأمور وأولياء الأمور حول موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الأول بالمحافظة، وقد ورد في البيان الرسمي للمديرية ما يلي: -

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نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن الإعلان عن نتائج جميع فصول النقل الابتدائي والإعدادي بالمحافظة، حيث تم الإعلان عن نتائج الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك نتائج الصفوف الابتدائية. الأول والثاني إعدادي من خلال المدارس. تعلن نتيجة الصف الأول ثانوي بالمحافظة الأحد المقبل، وإعلان نتيجة الصف الثاني ثانوي يوم الإثنين المقبل أما نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة فمن المنتظر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري، حسب تصريحات العديد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول

أفادت مصادر رسمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بجميع مراكز التصحيح بالمحافظة، وحاليا تتم مراجعة جميع النتائج وتجميعها ومراقبتها في استعدادًا لاعتمادها من قبل اللواء محافظ الجيزة، ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 متاحة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة مع رقم الجلوس الطالب، والجدير بالذكر أن كل التوقعات تؤكد ارتفاع نسبة النجاح في هذا الفصل الدراسي مقارنة بالسنوات السابقة.