مشاهدة مباراة الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر اليوم كأس العالم للأندية اليوم 1-2-2023

تترقب عشاق كرة القدم العربية وخاصة المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الاهلي واوكلاند سيتي al ahly vs auckland city مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير، على أرضية ملعب طنجة بالمغرب، وذلك لحساب فعاليات الدور الأول من افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

الفجر يقدم لمتابعيه مشاهدة مباراة الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة الاهلي ضد اوكلاند على الهواء عبر قناة SSC1 HD بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

صدام محتدم وقوي يجمع بين العملاقين في لقاء سيكون ملتهب بين العملاقين في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، فكل منهما يبحث عن تخطي هذا الدور للاستمرار في المونديال.

الأهلي الفريق الذي له صولات وجولات في هذه البطولة واسمه لامع بشكل كبير بالنسبة لأي فريق يشارك بها، فهو يعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة بعد الخصم، حيث يشارك للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي باعتباره وصيفا لقارة إفريقيا، حيث يشارك الوداد المغربي بطل دوري الأبطال كصاحب الدولة المستضيفة.

ويمتلك المارد الأحمر منذ مشاركاته الثمانية في المونديال 3 ميداليات برونزية، كام قد حققهم في موسم 2006 بقيادة المدير الفني مانويل جوزية، وفي موسم 2020/21، و2021/22 بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني وهذا يعتبر إنجاز تاريخي للنادي.

وكان الأهلي المصري قد وصل إلى المغرب قبل المباراة بعدة أيام، حيث قام بالتحضير لها بشكل قوي وخاض العديد من التدريبات فيها، واختتم أمس تحضيراته على ملعب المباراة من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين والتشكيل الذي سيخوض هذه المعركة.

ويستهدف الشياطين الحُمر اليوم اقتناص بطاقة العبور للدور المقبل لمواصلة الطريق الصحيح نحو الدور الثاني، لذا سيحاول اللاعبين اليوم الظهور بصورة مميزة تليق به يسعى من خلالها تحقيق مراده لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

ويحلم الأهلي في هذه البطولة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر الذي يأمل بأن يحقق إنجاز تاريخي جديد للمارد الأحمر الوصول للأدوار المتقدمة، لهذا السبب يصب اللاعبين جل تركيزهم على هذه المباراة التي ستكون مفتاح الفريق للاستمرار في حلمه أملًا بأن يحققه ويسعد جمهوره، ولكن عليه الحذر من الخصم.

على الجانب الأخر، كان أوكلاند سيتي قد خاض معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا بشكل قوي من أجل التحضير الجيد لبطولة كأس العالم للأندية، حيث يرغب الفريق في تحقيق إنجاز جديد له.

يشارك اوكلاند سيتي في هذه البطولة للمرة العاشرة في تاريخه كأكثر الأندية مشاركة في هذا المونديال ولكن لم يحقق أي إنجاز إلا في موسم 2014 حقق الميدالية البرونزية في البطولة التي كانت تقام في المغرب.

واستعد الفريق النيوزيلندي لهذه المعركة الصعبة بتركيز عالي وبشكل قوي، حيث يتطلع الفريق لمحاولة تقديم أداء رائع يسعى من خلاله حصد بطاقة التأهل للدور المقبل لمواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة على اللقب وتحقيق إنجاز جديد له.