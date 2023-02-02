لينك نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 التوجيهي | نتائج التوجيهي 2023 الأردن موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي الأردن ٢٠٢٣

2023 Tawjihi.jo حسب رقم المقعد، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الأردنية لتفعيل رابط نتيجة التوجيهي التكميلي الأردني 2023، الساعة 6 مساءً بتوقيت عمان، حيث لا تزال حالة القلق والعصبية مستعرة. عدد كبير من هؤلاء الطلاب، وهذه المرحلة من الدراسة بالنسبة لهم جميعًا مفترق طرق.

2023 Tawjihi.jo حسب رقم الجلوس

في هذا التقرير المفصل، توفر بوابة الفجر موقع التوجيهي الإلكتروني حسب رقم المقعد الذي يحتوي رسميًا على رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردني 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نيتها رفع جميع روابط الاسم من خلال هذا.، مع التحذير من أن الروابط الأخرى تبدأ في تمرير صفحات الشبكة الاجتماعية وانتشار موقع الويب.

رابط نتائج توجيهي التكميلي 2023

أكد أكثر من مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن 2023 توجيهي هو الرابط الوحيد للتحقق من نتائج الدورة التكميلية لعام 2023 بناءً على رقم المقعد، حيث عمل الكادر الفني بالوزارة وما زال يعمل على ضمان عدم عمل الموقع. نشر نتائج الثانوية العامة، تتوقف تلك اللحظة لأن المسؤولين يقدرون أن عددًا كبيرًا من طلاب التوجيهي سيدخلون في مرحلة ما لمعرفة النتائج.

2023 Tawjihi.jo حسب رقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط النتائج التوجيهية التكميلية لشهادة التخرج من المدرسة الثانوية المهنية العامة 2023 في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس، جنبًا إلى جنب مع معدلات النجاح والنجاح الإجمالية للمسح، والمتوسطات الواردة في البيان الصحفي.

بدءًا من 27 ديسمبر وحتى 16 يناير، وصل عدد الطلاب المسجلين في البرنامج التكميلي إلى ما يقرب من 100،000 مشارك من الذكور والإناث في جميع الأقسام الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك ما يقرب من 40،000 في العلوم و46،000 في العلوم الإنسانية. بينما بلغ عدد الملتحقين بالفرع الإسلامي نحو 126 طالبًا.

رابط نتائج توجيهي التكميلي 2023 بالأردن

فيما يتعلق بالمهن، هناك ما يقرب من 4500 مشترك في الصناعة، ونحو 2800 مشترك زراعي، وما يقرب من 1300 مشترك في مجال الفنادق والسياحة، وما يقرب من 4900 مشترك في خدمة الغرف.

وبحسب محمد كنانة، مدير عام إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، فقد سجل مجلس الامتحانات العامة لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) قرابة 400 مخالفة في الامتحانات في اجتماعه التكميلي هذا العام، وقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة ومنها إلغاء مادة.، أو جلسة امتحان أو جلستين متتاليتين.

محرك البحث الأردني نشط حاليًا ومن المتوقع أن يبلغ ذروته في الساعة السادسة مساءً للوصول إلى Tawjihi.jo بناءً على رقم المقعد أو نتائجي ربط الأردن 2023 التوجيه التكميلي بناءً على الحالة المتوقعة لنتائج الدورة التكميلية الثانوية للطلاب والطالبات.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

2023 يقترب موعد إصدار نتيجة التوجيهي الأردن التكميلية، وسيكمل الطلاب والطالبات تعليمهم قبل الجامعي، وسيتم تحميل نتيجة التوجيهي الأردنية التكميلية على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد إصدارها. هناك بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بمجرد إعلانها، وهي: