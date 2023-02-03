الصين: المنطاد مخصص لأبحاث مدنية ودخل أمريكا بـ "قوة قاهرة"

أصدرت الصين، اليوم الجمعة، ردا رسميا بشأن منطاد تم رصده في سماء الولايات المتحدة، ‏والمزاعم الأمريكية بأنه مخصص لأغراض التجسس.‏

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن "المنطاد من الصين، وهو عبارة عن منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية.

وأضافت في البيان المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه "نتيجة تأثر المنطاد برياح سائدة من الغرب باتجاه الشرق، وبقدرة توجيه ذاتية محدودة، انحرف بعيدا عن مساره المخطط له".

وتابعت الوزارة: "يأسف الجانب الصيني للدخول غير المقصود للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة، وسيواصل الجانب الصيني التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع غير المتوقع الناجم عن القوة القاهرة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، قالت في وقت سابق اليوم الجمعة، إن "التكهنات والضجيج" بشأن المنطاد لن يفضيا إلى توضيح الحقائق.

وأضافت: "نتحقق من صحة الحادث، ونأمل أن يتمكن كلا الجانبين من التعامل مع الأمر بهدوء وحكمة".

وتابعت: "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بشكل صارم بالقوانين الدولية، وليس لديها أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".

ويأتي رد ماو نينج ذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليًا فوق الولايات المتحدة.

وحسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين، بأنه بناء على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين إسقاط المنطاد.