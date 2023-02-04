لايف مباشر رايط مباراة آرسنال وإيفرتون تويتر رابط ماتش آرسنال yalla shoot live

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق أرسنال للعب مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره إيفرتون، مساء السبت 4 فبراير، في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "جوديسون بارك"، معقل إيفرتون..

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق إيفرتون أمام نظيره فريق أرسنال، مساء يوم السبت 4 فبراير 2023، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "جوديسون بارك".

ومن المنتظر أن تنطلق ضربة البداية مباراة إيفرتون ونظيره أرسنال، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكةة المكرمة. 

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتعتبر شبكة قنوات bein sports، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وستذاع عبر قناة bein sports 1 premium hd، لمباراة إيفرتون وأرسنال

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويتصدر أرسنال ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 50 نقطة، خلال 19 مباراة وقد فاز 16 مباراة وتعادل مبارتين وخسر في لقاء

بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، جمعها خلال 20 مباراة وقد فاز 3 مباراة وتعادل 6 وخسر في 11 مباراة 

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي

رامسدال. وايت، صليبا، جبرائيل، زينتشينكو ؛ بارتي، أوديجارد، شاكا ؛ ساكا، نكيتيا، مارتينيلي.

تشكيل ايفرتون المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

 بيكفورد، كولمان، جودفري، كودي، تاركوفسكي، مايكوليتكو أيوبي، جاي، أونانا، ماوباي، جراي.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "أرسنال وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 

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