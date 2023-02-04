مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون الآنyalla shoot بث kooora مباراة ارسنال وايفرتون يلا شوت بمباشر

يستعد ملعب جوديسون بارك لاستضافة مباراة أرسنال وإيفرتون في الأسبوع الثاني والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وستبدأ مباراة أرسنال وإيفرتون مساء اليوم السبت 4/2/2023، الساعة 3:30 بتوقيت السعودية، 2:30. بتوقيت القاهرة، وسيتم بث مباراة أرسنال وإيفرتون عبر beIN 4K بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون

سيفتتح إيفرتون وأرسنال يوم سبت مثير للغاية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإنجليزية مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الملاعب بعد نهاية الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي. سيستمر آرسنال في طريقه إلى اللقب بعد سلسلة من سبعة انتصارات وتعادل في شؤون الدوري الثمانية السابقة. نقاط على مانشستر سيتي في صدارة الترتيب ولديهم أيضًا مباراة مؤجلة على آرسنال، مما يعني أن كأس الدوري أقرب ما يمكن لقوات ميكيل أرتيتا. وكانت آخر مباراة لأرسنال قبل ثمانية أيام عندما سقط 1-0 خارج أرضه أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لم تكن هزيمة مؤلمة بأي حال من الأحوال، حيث أصبح بإمكان جنود أرتيتا الآن التركيز بشكل كامل على سعيهم وراء اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز. يذهبون إلى هذه المواجهة كمرشحين هائلين بعد أن سجلوا هدفين على الأقل في خمس من آخر ست مباريات بالدوري. على الجانب الآخر، خسر إيفرتون خمس هزائم وتعادل في مبارياته الست السابقة بجميع المسابقات. وقد أدى هذا الخط المروع إلى تغييرات إدارية نتيجة لذلك. أبعد مدرب بيرنلي السابق شون دايكي فرانك لامبارد عن مقاعد البدلاء ومن المقرر أن يشارك لأول مرة هنا ضد آرسنال.

التقى هذان الفريقان في مباراة ودية قبل الموسم عندما احتفل أرسنال بالفوز 2-0. سجل إيفرتون 15 هدفًا فقط في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم. يمتلك أرسنال ثاني أفضل سجل دفاعي في الدوري، وظل شباكه دون تغيير في مباراتين من آخر ثلاث مباريات بالدوري. فوز أرسنال بلا شيء هو الخيار الرئيسي بينما يمكنك أيضًا دعم المهاجم المتألق إيدي نكيتياه ليسجل في أي وقت. وأحرز المهاجم الإنجليزي الشاب هدفين في الجولة السابقة بالفوز 3-2 على مانشستر يونايتد.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الانجليزي اليوم السبت 4 فبراير 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 مساء بتوقيت تونس ارسنال والمغرب حيث يأتي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 3:30 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة أرسنال وإيفرتون.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيفرتون

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