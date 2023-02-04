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بث مباشر مباراة آرسنال اليوم || يلا لايف مشاهدة مباراة ايفرتون وأرسنال السبت 4 من فبراير – بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ايفرتون وأرسنال يوم السبت القادم هي من أقوى المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم العالمية للاستمتاع بأحداث المباراة ومتابعة نتائج الفريق المحبب لديهم.

مشاهدة مباراة إيفرتون وأرسنال من أقوى المباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل فريق أرسنال صدارة الدوري برصيد خمسين نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر بخمس عشرة نقطة.

موعد مباراة ايفرتون وأرسنال

يمكنك متابعة ومشاهدة  مباراة ايفرتون وأرسنال يوم السبت القادم الموافق ٤ من فبراير من عام ٢٠٢٣، والتي من المنتظر أن يطلق حكم المباراة دافيد كووت صافرة بدايتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

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التشكيل المتوقع لفريق ايفرتون

يستعد فريق ايفرتون لخوض مباراة قوية أمام فريق أرسنال الحاصل على صدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم حتى الآن أملًا منه في تحقيق الفوز بالمباراة ومن المنتظر أن يشارك في المباراة اللاعب ديماراي غراي وأليكس إيووبي وناثان باترسون.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال

يستعد فريق أرسنال بقيادة المدير الفني للفريق ميكيل ارتيتا لخوض مباراة قوية أمام فريق ايفرتون وذلك للحصول على الفوز بالمباراة وذلك من خلال التشكيل الفني التالي:-

  • حارس المرمى:- رامسديل.
  • خط الدفاع:- بين وايت وساليبا وزينشينكو وجابريل.
  • خط الوسط:- مارتن أوديجارد وتشاكا وبارتي.
  • خط الهجوم:- جابريل مارتنيلي ونيكيتيا وبوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون وأرسنال

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة ايفرتون وأرسنال يوم السبت القادم عبر قنوات بي إن سبورت القطرية التي أعلنت حقها في نقل فاعليات الدوري الإنجليزي الممتاز في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ايفرتون وأرسنال

يستضيف ملعب استاد غوديسون بارك مباراة فريقي ايفرتون وأرسنال التي يمكنك متابعتها من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية التي تقوم باختيار مجموعة من الرياضيين والمعلقين للمشاركة في الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "أرسنال وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 
 

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